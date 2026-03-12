Detecta Tlaquepaque descargas clandestinas que contaminan el arroyo El Seco

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque detectó al menos cinco descargas irregulares de aguas residuales en el arroyo El Seco, las cuales contaminan el cauce pluvial y posteriormente se mezclan con el canal operado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, infraestructura vinculada al sistema de abastecimiento de agua del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las descargas fueron identificadas durante un recorrido de supervisión realizado por personal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque y de la Dirección de Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, como parte de las revisiones preventivas previas al temporal de lluvias.

De acuerdo con autoridades municipales, alrededor del 30 por ciento del caudal que actualmente corre por el arroyo corresponde a agua residual o de drenaje, lo que representa un riesgo ambiental y sanitario.

El director de Protección Civil y Bomberos del municipio, Luis Enrique Mederos Flores, explicó que el arroyo tiene una extensión aproximada de 12 kilómetros dentro del municipio, desde la zona de El Mante hasta su conexión con el antiguo canal del SIAPA.

“Nos encontramos con que alrededor del 30 por ciento del agua que corre por este canal es residual, lo que genera contaminación. Incluso, en ocasiones anteriores se han registrado peces muertos, probablemente derivados de esta misma situación”, señaló el funcionario.

Durante la inspección se detectaron tomas clandestinas de drenaje de entre seis y ocho pulgadas que descargan directamente al arroyo.

Por sus dimensiones, las autoridades consideran que no se trata de conexiones domésticas, sino posiblemente de descargas provenientes de fraccionamientos, desarrollos habitacionales o redes de drenaje saturadas.

Detecta Tlaquepaque descargas irregulares (Cortesía)

Tres de las descargas fueron localizadas en los límites con Tlajomulco de Zúñiga, a la altura de Avenida Adolf B. Horn Jr., mientras que otras dos se ubicaron en el fraccionamiento Villa Fontana.

El director de Medio Ambiente del municipio, Lenin Torres Mondragón, explicó que una de las descargas más importantes se detectó en el cruce de la avenida Adolf B. Horn Jr. con el arroyo.

“En el cruce de Adolf B. Horn Jr. y el arroyo El Seco detectamos una descarga importante de agua residual que proviene del lado de Tlajomulco. Toda esta agua recorre el arroyo y termina mezclándose con el canal que transporta agua proveniente de Lago de Chapala, lo que provoca contaminación”, indicó.

Las inspecciones también se realizaron en otros puntos como Avenida Jesús Michel González, Toluquilla, Camino a Santa Cruz del Valle, Santa Cruz del Valle y la Carretera a Chapala, donde también se observaron indicios de contaminación, acumulación de basura y llantas en desuso.

Ante esta situación, el ayuntamiento informó que ya se presentaron 11 denuncias ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y autoridades ambientales de Zapopan, con el objetivo de que se investigue el origen de las descargas y se determinen responsabilidades.

El gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, informó que continuará con los recorridos de inspección y los trabajos de limpieza y desazolve de canales y arroyos, además de dar seguimiento a las denuncias por descargas clandestinas.