“El Mencho” mandó asesinar a secretario de Turismo de Aristóteles Sandoval

El asesinato a balazos ocurrido el sábado 9 de marzo del 2013, en agravio de J. Jesús Gallegos Álvarez, quien había asumido como secretario de Turismo en el Gobierno de Jalisco apenas el día primero de ese mes, habría sido ordenado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así se establece de las declaraciones que este 12 de marzo hizo en rueda de prensa el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, quien dio a conocer que el jefe de dicha organización criminal, abatido por el Ejército Mexicano el pasado 22 de febrero en Tapalpa, tenía vigente una orden de aprehensión por el homicidio de quien en 2013 acababa de ser nombrado titular de Turismo por el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

“Había una carpeta, desde luego, tenía una orden de aprehensión aquí en Jalisco. Tengo entendido que fue por el caso del secretario de turismo; seguramente fue participación de autor intelectual”, señaló González de los Santos.

El 9 de marzo del 2013, Gallegos Álvarez salió de Casa Jalisco poco después de las 15:00, rumbo a su domicilio en Puerta de Hierro, tras una reunión con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Minutos después, cuando junto con su chofer transitaba por el exclusivo fraccionamiento Colinas de San Javier, en una Toyota Highlander modelo 2011, color tinto, propiedad del gobierno estatal, los persiguieron dos vehículos: una camioneta Volvo y un Volkswagen Bora, desde donde les hicieron disparos de arma de fuego.

La Highlander, luego de chocar con un automotor ajeno a los hechos, fue a pararse en Avenida Acueducto al cruce con Paseo de los Parques. Alcanzado por los proyectiles, el funcionario estatal, reconocido como un prominente empresario relacionado con negocios inmobiliarios y turísticos en lugares como Puerto Vallarta, descendió y quedó muerto.

Peritos forenses fijaron en lugar 11 casquillos de bala calibre nueve milímetros.

EL MÓVIL DEL CRIMEN

En mayo de 2013, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la captura de cuatro individuos involucrados en el crimen: Juan Manuel “G”, alias “El Piojo”; Julio Andrés “V”, “El Nino”; Carlos Ernesto “M”, “El Tilico”, y Jonathan “G”, mejor conocido como “John Perro”, quien eran presuntos integrantes de una célula del CJNG.

“Lo que ellos nos dicen es que sus jefes les comentan que Jesús Gallegos estaba de alguna forma apoyando económicamente a un cártel rival y que por eso tenía que ser privado de la vida”, informó entonces el fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera.

Posteriormente hubo por lo menos otros cuatro arrestados por el asesinato del secretario de Turismo identificados como Miguel Ángel “S”, Ana Karen “B”, Óscar “V” y Martín “G”.

Otras versiones sobre el motivo del crimen indican que supuestamente, el secretario de Turismo estaba involucrado en actividades financieras de un grupo criminal de Michoacán.

También se mencionaba que líderes del CJNG fueron quienes mandaron que se perpetrara el asesinato y ahora se sabe que el mismísimo Nemesio Oseguera Cervantes habría sido quien ordenó matar al funcionario del gobierno de Aristóteles Sandoval, el cual fue muerto a balazos la madrugada del 20 de diciembre del 2020 en un bar de Puerto Vallarta, dos años después de que dejó de ser gobernador de Jalisco.

En el asesinato del ex gobernador también se menciona como autores intelectuales a dos lugartenientes de “El Mencho”: Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y Carlos Andrés Rivera Varela, apodado “El Colombiano” o “La Firma”

AGENTE DEL MP QUE OBTUVO ORDEN DE APREHENSIÓN VS “MENCHO” ESTÁ DESAPARECIDO

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a La Crónica de Hoy que está desaparecido desde hace casi ocho años el agente del Ministerio Público que investigó el asesinato del secretario de Turismo en la administración de Aristóteles Sandoval y que obtuvo la orden de aprehensión en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El agentes César “N”., desapareció el 1 de junio del 2018; la última vez que se le vio fue en la Colonia Paseos del Sol, en Zapopan.

Las mismas fuentes señalan que es muy significativo que otro funcionario de alto nivel que participó en las indagatorias fue asesinado un año después y de que, antes, en mayo del 2018, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien era el fiscal general de Jalisco cuando ocurrió el homicidio de Jesús Álvarez Gallegos y mientras se realizaban las pesquisas, sufrió un atentado en Guadalajara, del que logró sobrevivir.

Tras el ataque a Luis Carlos Nájera hubo por lo menos ocho detenidos y se desataron actos vandálicos y narcobloqueos.

ORDEN DE APREHENSIÓN POR RANCHO DE TEUCHITLÁN

El líder del CJNG también contaba con una orden de aprehensión en su contra dictada por un juez de Almoloya de Juárez por delincuencia organizada, acopio de armas y trata de personas derivada del caso del Rancho Izaguirre, del municipio de Teuchitlán, Jalisco, en donde se reclutaba de manera forzada a jóvenes para que integraran las filas de la organización criminal.

El rancho fue descubierto en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional detuvo ahí a 10 sujetos que mantenían privados de la libertad a dos hombres aparte de que tenían un cadáver emplayado.

Del sitio conoció inicialmente la Fiscalía de Jalisco, pero el lugar quedó en el olvido, hasta que en marzo de 2025 se evidenció que en el rancho había calzado, ropa, mochilas y otros indicios de personas que recibían entrenamiento y de las que se presume fueron asesinadas o continúan desaparecidas.

Ante la relevancia que tuvo esa situación, el caso fue tomado por la Fiscalía General de la República, la cual solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de “El Mencho” y de su lugarteniente Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”.