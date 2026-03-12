Tlajomulco pone en marcha transporte escolar comunitario para reducir tráfico en López Mateos

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga presentó el modelo piloto “TlajoVan a la Escuela”, un esquema de transporte escolar comunitario con el que se busca reducir la cantidad de vehículos particulares que se concentran en los horarios de entrada y salida de escuelas en el corredor de Avenida López Mateos Sur.

La propuesta fue dada a conocer durante una mesa de diálogo en la que participaron autoridades municipales, representantes de planteles educativos y padres de familia, donde también se expusieron los resultados de un diagnóstico sobre movilidad escolar en la zona.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez explicó que el objetivo es poner en marcha un plan piloto al regresar del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, con la participación voluntaria de familias y escuelas.

“Nos podamos proponer, al regreso de las vacaciones, poder ya implementar un programa piloto con algunas unidades que nos permitan, con la voluntad y confianza de los padres de familia y el trabajo colaborativo con los planteles educativos, poder engranar un programa que nos permita irnos desdoblando”, señaló el alcalde.

TlajoVan, programa piloto de transporte escolar (CHAFF/Cortesía)

De acuerdo con el diagnóstico presentado en la reunión, uno de cada cinco vehículos que circulan en hora pico por López Mateos está relacionado con traslados escolares, lo que representa cerca del 20 por ciento del tráfico en ese corredor vial del sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública del municipio, René Caro Gómez, detalló que el modelo contempla iniciar con cinco rutas operadas con camionetas tipo van con capacidad para entre 16 y 19 estudiantes.

Las unidades estarán equipadas con sistemas de videovigilancia, monitoreo GPS conectado al C5 Jalisco, registro digital de ascenso y descenso mediante identificación sin contacto y una aplicación móvil que permitirá a madres y padres de familia seguir el recorrido en tiempo real.

“Lo que buscamos es pasar a un modelo integral donde las niñas y los niños estén monitoreados en todo momento, asegurados y en un entorno totalmente controlado mediante distintos dispositivos de vigilancia física y monitoreo digital”, explicó el funcionario.

Durante la mesa de trabajo también se planteó la posibilidad de que madres o padres de familia participen de forma rotativa como acompañantes en los recorridos de las unidades, con el objetivo de fortalecer la confianza en el servicio y supervisar el traslado de los estudiantes.

El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, reconoció el trabajo conjunto entre autoridades, escuelas y familias para buscar alternativas ante los problemas de movilidad que enfrenta el corredor López Mateos.

El programa contempla realizar recorridos de prueba con representantes de escuelas y padres de familia para ajustar rutas y protocolos antes de iniciar formalmente la prueba piloto, que tendría una duración aproximada de ocho semanas.

En la presentación también participaron la diputada local Adriana Medina Ortiz y la directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, Patricia Martínez Barba, además de representantes de la Secretaría de Educación Jalisco.