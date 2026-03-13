Definirán un pliego petitorio para mejorar el transporte público

Al micrófono, la diputada Mariana Casillas. Hubo otras tres legisladores en la reunión.

Con la participación de 60 activistas y ciudadanos, así como de cuatro diputadas locales, la Asamblea Popular contra el Tarifazo en Jalisco realizó una mesa de trabajo deliberativa, primero, para entender la estructura de movilidad desde la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Movilidad y la Ley de Hacienda.

Tachi Villaba, vocero de la Asamblea Popular contra el Tarifazo, precisó que se realizarán tres mesas de trabajo y al final definirán un pliego petitorio de once cuartillas que dirigirán al gobernador Pablo Lemus, al secretario de Transporte, Diego Monraz y a los 38 diputados locales.

El pliego petitorio se centra en las siguientes peticiones.

1) No se acepta el incremento a la tarifa. Debe quedar en $9.50.

2) Cancelar el uso de la tarjeta única para recibir el subsidio al transporte.

3) Que el subsidio sea más amplio e incluya a estudiantes, docentes, personas con discapacidad y tercera edad, desempleados, personas con enfermedades crónicas y familiares de personas desaparecidas.

4) Tener variedad de modalidades de pago.

5) Incrementar el presupuesto para mejorar la infraestructura y las prestaciones a operadores del transporte.

6) Crear un organismo público autónomo que opere las líneas de Mi Macrobús y las rutas regulares de camiones.

7) Verdadera participación en la toma de decisiones y crear un órgano de vigilancia ciudadana

8) Mejora de toda la red de transporte público (conexiones y ampliaciones) con escucha activa de quienes las sostienen.

Tachi Villaba, vocero de la Asamblea Popular contra el Tarifazo, explicó lo siguiente:

“Estas mesas llevan una metodología que se basa en tres puntos: el primero es el reconocimiento de los problemas por parte de los ciudadanos y el pliego petitorio es el resultado de un análisis que hicimos en calle, para saber lo que las personas querían. En este mismo día, vamos a invitar a las diputaciones a que nos digan cuáles son sus iniciativas en torno a la movilidad, porque no solo vamos a escuchar a los ciudadanos, también queremos saber las diputaciones en que han trabajado”, precisó.

Las siguientes mesas de trabajo se realizarán el próximo jueves 19 y el viernes 20 de marzo.

Las diputadas que acudieron a las mesas de trabajo fueron Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, de Futuro, así como Candelaria Ochoa e Itzul Barrera, de Morena.

La reunión se efectuó este viernes en el patio central del Congreso, a partir de las 15.30 horas, actividad que se intentó boicotear, ya que la noche previa se les informó a los organizadores, que las oficinas de Palacio Legislativo se iban a fumigar a las 13.30 horas y no podía efectuarse la sesión de trabajo.

Al final, la primera mesa deliberativa de la Asamblea Popular contra el Tarifazo sí se llevó a cabo sin problemas.