Aprueba Tlajomulco programa piloto de transporte escolar “TlajoVan a la Escuela”

El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la implementación del programa piloto “TlajoVan a la Escuela”, enfocado en ofrecer rutas de transporte para estudiantes y reducir la carga vehicular en el corredor López Mateos para disminuir el uso de vehículos particulares en horas pico, fomentar el transporte colectivo y mejorar la seguridad vial en la zona.

El modelo contempla la operación de unidades tipo van para traslados escolares, así como la coordinación con la Secretaría de Transporte de Jalisco, la Secretaría de Educación y planteles educativos de la zona.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que el programa se desarrollará inicialmente durante ocho semanas, tras lo cual se evaluarán sus resultados. Añadió que uno de los retos será generar confianza entre las familias usuarias.

“Lo que estamos aprobando hoy es el programa piloto por ocho semanas, con las vans que están iniciando ya operaciones, y tendremos que evaluar después de este periodo los impactos que hemos tenido, desde luego la voluntad que debe existir por parte de las instituciones educativas y también de los padres de familia”, dijo el alcalde.

“Estamos tratando que sea un modelo que genere confianza en las y los papás, porque no es sencillo que luego dejes a tu hijo en una van y se lo lleven a la escuela y luego regrese, sobre todo para los más chiquitos; pero estamos incluyendo la participación de los padres de familia para que sea un modelo que tenga toda la justificación y el plan de cuidado necesario para nuestras niñas y nuestros niños”, agregó.

Para su implementación, el municipio autorizó destinar hasta 680 mil pesos del Presupuesto de Egresos 2026, además de establecer coordinación entre distintas áreas del gobierno local para su operación y seguimiento.