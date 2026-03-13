Guadalajara estrenará nueva aplicación para pago de parquímetros

A partir de este sábado 14 de marzo, entrará en operación la aplicación Blinkay para realizar el pago de parquímetros en la vía pública en Guadalajara, informó la Dirección de Movilidad municipal.

El director de Movilidad, Saúl González, explicó que la nueva herramienta digital permitirá a las personas usuarias pagar el estacionamiento de manera virtual y administrar el tiempo de uso desde su teléfono móvil.

“Es una aplicación bastante amigable que invitamos al público a descargar desde ya, en la que van a poder hacer sus pagos de manera virtual”, señaló el funcionario.

Para utilizarla, las personas deberán registrarse con un usuario y posteriormente podrán realizar los pagos del estacionamiento directamente desde la plataforma. La tarifa se mantendrá conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente.

Uno de los beneficios del sistema es que las y los conductores podrán pagar únicamente por el tiempo que realmente utilicen el espacio público, ya que la aplicación permite detener el conteo cuando se desocupa el cajón o recibir el reembolso del saldo no utilizado.

Además del pago digital, las personas usuarias también podrán recargar saldo en establecimientos cercanos a las zonas reguladas, como Oxxo, 7‑Eleven, Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides, así como en otros negocios afiliados.

La autoridad municipal aclaró que la operación de los parquímetros no tendrá modificaciones, por lo que continuarán vigentes las mismas zonas y cajones regulados en la ciudad, sin incrementos en las tarifas ni ampliaciones de áreas.

Asimismo, el servicio de seguro por daños o robo para los vehículos estacionados en espacios regulados seguirá disponible. En caso de requerirlo, las personas usuarias deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Movilidad, ubicadas en la colonia Mezquitán Country.

El funcionario también informó que la aplicación Kigo dejará de operar en Guadalajara a partir del primer minuto del sábado, por lo que ya no aparecerá la opción de pago para los cajones regulados del municipio.

Finalmente, la autoridad municipal invitó a la ciudadanía a descargar la nueva aplicación y cubrir la tarifa correspondiente para evitar sanciones al estacionarse en zonas con parquímetro.