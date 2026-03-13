Se invierten 930 mdp en puente Amado Nervo, que beneficiará a 500 mil personas de Jalisco y Nayarit

Puente Amado Nervo

La construcción del Puente Amado Nervo, que conectará a los estados de Nayarit y Jalisco, registra un avance de 58 por ciento, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se trata de una obra en la que se invertirán en total, 930 millones de pesos y, una vez concluida, beneficiará a más de medio millón de habitantes, al reducir los tiempos de traslado hasta en 25 minutos.

La SICT agregó que la nueva estructura tendrá 800 metros de longitud más un kilómetro de vialidades de acceso, cada una con tres carriles por sentido para agilizar el tránsito vehicular y facilitar el trayecto a centros de trabajo, servicios, así como destinos turísticos entre Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco.

El Puente Amado Nervo, además de contribuir a una circulación más eficiente y segura, fortalecerá la conectividad entre ambas entidades, resaltó la dependencia federal.

También se indicó que la construcción del Puente Amado Nervo representa una solución estratégica para fortalecer la conectividad regional, reducir la congestión vehicular y disminuir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

“Esta obra se consolida como uno de los proyectos relevantes del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025–2030, cuyo objetivo es desarrollar infraestructura promotora de inclusión social, sostenibilidad y desarrollo equilibrado del territorio", añadió la SICT.