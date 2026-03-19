Nueva Ruta 9 de Mi Transporte Tren Ligero conecta Tonalá con la Línea 3 y CUTonalá

Con el propósito de mejorar la conectividad en el Área Metropolitana de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco, a través del SITEUR, puso en operación la nueva Ruta 9 de Mi Transporte Tren Ligero, que enlaza la Estación Central de Autobuses de la Línea 3 con el centro de Tonalá y el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá).

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, anuncia la nueva Ruta de Mi Transporte Tren Ligero: Central de Autobuses a CUTonalá

La ruta operará con ocho unidades Mercedes Benz que recorrerán 24 kilómetros en un tiempo aproximado de 66 minutos, con una frecuencia de paso de 15 minutos. Este nuevo servicio busca facilitar el traslado de miles de usuarios, particularmente estudiantes, así como personas que acuden al Hospital Civil de Oriente, ubicado en las inmediaciones del CUTonalá.

Durante el arranque, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó el impacto social del proyecto al señalar que “esta nueva ruta va a funcionar también para las y los pacientes del Hospital Civil de Oriente, siendo una gran noticia para quienes recibirán atención médica”, al subrayar la importancia de acercar servicios de transporte a sectores prioritarios.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, anuncia la nueva Ruta de Mi Transporte Tren Ligero: Central de Autobuses a CUTonalá

Autoridades estatales indicaron que esta incorporación responde a compromisos con la comunidad universitaria y refuerza la red de transporte público en la zona oriente, al integrarse con otros sistemas como la Línea 3 del Tren Ligero y la futura Línea 5. Además, se mantiene la tarifa preferencial de cinco pesos y la general en 11 pesos, sin incrementos.

Las unidades cuentan con capacidad para 80 pasajeros y están equipadas con elementos de accesibilidad universal, como rampas, espacios para sillas de ruedas, señalética en Braille y asientos preferenciales, lo que permite un servicio incluyente para toda la población.

Al arranque del servicio acudieron Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General de Gestión Integral del Territorio; Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte; y César Barba Delgadillo, Secretario General de la Universidad de Guadalajara, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta nueva ruta.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, anuncia la nueva Ruta de Mi Transporte Tren Ligero: Central de Autobuses a CUTonalá

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