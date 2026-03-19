Recupera Tlajomulco primeras viviendas en Chernobil, ahora Arbolada del Mirador

El Ayuntamiento de Tlajomulco inició la entrega de viviendas rehabilitadas en el fraccionamiento Lomas del Mirador, ahora denominado Arbolada del Mirador, como parte de una estrategia para recuperar zonas con alto rezago habitacional.

De acuerdo con autoridades municipales, en esta primera etapa fueron intervenidas 735 viviendas, dentro de un plan más amplio que contempla superar las mil casas recuperadas en distintos puntos del municipio.

El proyecto forma parte del Plan Integral de Recuperación de Vivienda, anunciado en 2025, con el que se busca reactivar fraccionamientos abandonados mediante acciones de rehabilitación, regularización y coordinación con instancias como el Infonavit.

Según lo informado, además de la recuperación de viviendas, se realizaron mejoras en infraestructura, conectividad y servicios, con el objetivo de hacer viable nuevamente la ocupación de la zona.

Tlajomulco transforma Chernobil (CHAFF/Cortesía)

Durante el evento, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la estrategia busca atender las causas del abandono habitacional y generar condiciones para repoblar estos espacios.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, consideró que este tipo de intervenciones pueden replicarse en otras zonas con problemáticas similares.

El plan contempla, entre otras acciones, la recuperación de cartera vencida, la participación de inversión privada para rehabilitar viviendas, facilidades administrativas para concluir desarrollos inconclusos y esquemas de incentivos fiscales.

Autoridades municipales indicaron que con este proyecto se busca revertir el deterioro urbano en la zona y generar condiciones para su reactivación habitacional.