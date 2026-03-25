Parque Rojo: la renovación de un ícono urbano

El Parque de la Revolución, conocido popularmente como Parque Rojo, es mucho más que un espacio público: es un punto de identidad colectiva, un foro abierto para la cultura, la protesta y la vida cotidiana. Su carácter vibrante lo ha convertido en uno de los lugares más reconocibles de la ciudad, donde convergen estudiantes, artistas, colectivos y ciudadanos en tránsito constante.

Parque de la Revolución

A las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guadalajara apuesta por renovar este espacio emblemático como parte de su carta de presentación internacional. La intervención no solo responde a una mejora estética, sino a la necesidad de consolidar un espacio digno, funcional y representativo de la ciudad contemporánea.

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Restauración integral: técnica, identidad y ciudad

La renovación impulsada por el Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por Verónica Delgadillo, se diseñó como una intervención profunda que abarca desde la conservación del esapcio hasta la restauración del entorno urbano.

Los trabajos incluyeron limpieza total de superficies, restitución de elementos dañados y aplicación de nuevos aplanados con pigmento integrado en el concreto (elaborado bajo las mismas técnicas). Se trata de característico color rojo que se mantuvo como eje conceptual, no solo por los registros históricos del proyecto original, sino por su arraigo en la memoria social.

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El proceso contó con la supervisión del restaurador César Armando Ibarra y la validación y colaboración de la Secretaría de Cultura de Jalisco y del INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura), garantizando el cumplimiento de normativas patrimoniales. La intervención apostó por una reinterpretación respetuosa, evitando replicar de forma literal el pasado, pero conservando su esencia.

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Historia: de los Barragán a las transformaciones contemporáneas

El parque fue concebido entre 1933 y 1935 bajo la visión de los hermanos Barragán, entre ellos Luis Barragán, pionero en el uso de concreto pigmentado y en la integración de espacios públicos modernos en México.

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A lo largo del tiempo, el lugar ha vivido múltiples transformaciones. Entre 1976 y 1994 se realizaron intervenciones importantes que reinterpretaron el diseño original, destacando la participación del arquitecto Fernando González Gortázar, quien recuperó elementos como la “Sombrilla” y reorganizó el espacio.

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La actual restauración se suma a esta línea histórica, incorporando estudios materiales que incluso identificaron bancas posiblemente originales de 1935 y vestigios constructivos en algunas fuentes, lo que refuerza su valor patrimonial.

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Fuentes, esculturas y detalles que narran el espacio

El Parque Rojo mantiene tres fuentes principales, ahora completamente funcionales tras la rehabilitación de sus sistemas hidráulicos. Entre ellas destaca el “Manto de Agua”, concebido originalmente como un espacio lúdico para que niños jugaran con barquitos.

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Las esculturas de Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, creadas por Miguel Miramontes entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, fueron restauradas, se les movió y giró, incluso se les dio una nueva base que es menos alta.

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Además, se integraron azulejos en cerámica vidriada en los accesos y salidas de las estaciones de la Línea 1 y 2 del Tren Ligero, una propuesta artística de Alejandra Laviada, que diseñó un patrón en tonos verdes y blancos, y que fueron confeccionados en Cerámica Suro.

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Espacios renovados: diversidad, infancia y movilidad

Uno de los elementos nuevos más relevantes es la Plazoleta de la Diversidad, ubicada sobre López Cotilla. Este espacio incorpora una ampliación de banquetas que ordena los accesos peatonales, mejora la circulación y prioriza al peatón en una de las zonas más transitadas del centro.

La intervención incluyó la reubicación de la estación MiBici (ahora con bicicletas eléctricas) y la reubicación de algunos cajones de estacionamiento, en favor de un espacio más abierto y accesible.

Y la zona lúdica fue completamente renovada: se ampliaron los juegos infantiles, se incorporaron superficies amortiguantes y se diseñó un circuito que integra todos los elementos existentes. A esto se suman baños rehabilitados, y espacios pensados para la convivencia familiar.

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Infraestructura verde y entorno urbano

La intervención también apostó por una mejora ambiental significativa. Se plantaron 180 árboles nuevos, que se suman a los ya existentes para alcanzar un total de 341 ejemplares dentro del parque. Además, se incorporaron 35 especies vegetales y cerca de 100 mil plantas, en colaboración entre Obras Públicas y Servicios Municipales.

Además de la restauración y conservación de sus 62 bancas al interior, en la zona que rodea al parque se pintaron fachadas, se retiró cableado obsoleto —incluyendo infraestructura en desuso del Trolebús— y se mejoró la iluminación con luminarias restauradas que respetan el diseño original, pero con tecnología actual.

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Cultura, memoria y futuro

El Parque de la Revolución no solo se renueva en lo físico: se reafirma como un espacio vivo, cargado de significado social. La intervención respetó expresiones simbólicas reconociendo su papel como lugar de memoria, diversidad y encuentro ciudadano, donde distintas voces han encontrado históricamente un punto de visibilidad.

Bajo una identidad cromática definida por el rojo y amarillo de su moviliario, más el verde de sus árboles y jardines, el parque recupera coherencia estética sin perder su carácter popular. Espacios como el kiosco de la música refuerzan su vocación cultural, proyectándose como escenarios activos para actividades artísticas y comunitarias, mientras una futura agenda busca reactivar su dinamismo cotidiano.

Parque de la Revolución

Con más de medio siglo de transformaciones, el Parque Rojo entra en una nueva etapa: renovado, abierto y listo para el presente. Más que una obra urbana, la intervención consolida uno de los corazones culturales y sociales de Guadalajara, justo en el momento en que la ciudad se prepara para mostrarse al mundo.