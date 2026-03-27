El bosque El Centinela quedará protegido como Área Natural

El bosque el Centinela colinda con el bosque El Nixticuil y la zona aledaña al río Santiago.

El bosque El Centinela, en Zapopan, y la zona anexa Cañadas de San Isidro, quedarán protegidos como Área Natural Protegida (ANP), en la categoría de parque ecológico municipal, según lo acordó la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Congreso del Estado.

La idea es que esa área verde quede “blindada” ante la presión inmobiliaria que existe en esa zona del norte de Zapopan.

La iniciativa la presentó el Ayuntamiento de Zapopan, informó la diputada del PVEM, Yussara Canales, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, quien precisó que la superficie que queda protegida, donde no podrán realizarse desarrollos inmobiliarios son 254 hectáreas.

En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, la legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas, resaltó la importancia de proteger la zona boscosa de El Centinela.

Bite único/Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro

13.00 “El bosque El Centinela y Cañadas y este corredor, estamos hablando de 254 hectáreas que representan un pulmón vital para Jalisco, específicamente para Zapopan y más allá de las cifras, entender todo lo que este implica, el contener un corredor biológico que, además, colinda con el bosque del Nixticuil, que, lamentablemente ha sido lacerado y sacrificado por la avaricia y el desarrollo inmobiliario”, dijo. 13.30

El decreto que recibió el voto favorable de los cuatro diputados de la Comisión: Yussara Canales, José Guadalupe Buenrostro, Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer, establece reglas claras de manejo, así como la conservación y el uso responsable del lugar.

La legisladora Tonantzin Cárdenas, señaló que debe avanzarse también en la declaratoria de conservación del Parque Eca Do Queiroz, localizado en la zona cercana a avenida Patria y Naciones Unidas.

El dcitamen debe ser votado en el pleno para que entre en vigor la conservación del parque El Centinela.