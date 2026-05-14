Plantean que Jalisco exija a candidatos carta de no antecedentes penales y examen antidrogas para 2027

Jalisco puede aplicar requisitos distintos a los que se exigen a escala federal, dijo el diputado Julio Hurtado.

Para evitar que lleguen integrantes o cómplices del crimen organizado a puestos de elección en Jalisco, la bancada del PAN en el Congreso presentó una iniciativa para obligar a quienes quieran ser candidatos en las elecciones de 2027, a que se les apliquen exámenes toxicológicos, la prueba del polígrafo y presentar una carta de no antecedentes penales.

El coordinador de los diputados del PAN, Julio Hurtado Luna, dijo que esta reforma puede exigirse sin ningún problema solo en Jalisco, luego de que, a escala federal, no se aprobaron esos requisitos en el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además del caso del gobernador de Sinaloa acusado de vincularse con los narcotraficantes, en Jalisco ya hay casos similares como el de los alcaldes de Tequila (Morena) y de Teuchitlán (MC), dijo el panista.

“¿Qué es lo que está planteando hoy el PAN?, que regresemos a los requisitos mínimos de elegibilidad para aquel que aspira a representar a los ciudadanos, que sea una persona honesta, una persona que pueda acreditar que no ha sido un criminal, exigiendo nuevamente la carta de no antecedentes penales, exigiendo una prueba mínima del polígrafo para verificar que sea honesta la persona que va a contender por un cargo público y un examen toxicológico”, precisó Hurtado.

En la sesión ordinaria del Congreso, la diputada de MC, Monserrat Pérez Cisneros, se refirió a los nexos del gobernador con licencia de Sinaloa, con un cartel del crimen organizado, y señaló que el tema no lo quisieron abordar los morenistas en la tribuna, por eso ella tomó el micrófono para recordárselos. Y de ahí se desató un largo debate.

“Yo esperaba que el día de hoy vinieran a darles cuentas a los jalsicienses, esperaba incluso que Morena Jalisco, si espera tener algún tipo de futuro en este país, se deslindara completamente de lo que hemos visto en Sinaloa, y se deslindara también del encubrimiento y de la protección que les está dando el gobierno federal a Rocha Moya, pero no, lo que incluso vimos fue intentos de desviar la atención a otros casos como el tema de la CIA en Chihuahua, imagínense nada mas”, expresó la emecista.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa, en una respuesta de 18 minutos, dijo que los legisladores de MC quieren atacar a los morenistas porque están perdidos electoralmente en Jalisco.

“Si hoy fuesen las elecciones en Jalisco, Morena le sacaría a Movimiento Ciudadano más de 14 puntos porcentuales. Le ganaría objetivamente, prácticamente toda la zona metropolitana, incluido dos bastiones que habían distinguido a MC por su arraigo político-electoral: Tlajomulco y Zapopan”, respondió De la Rosa.

Tras un debate de casi una hora, la sesión se canceló porque poco a poco los diputados se fueron saliendo del Congreso. A las 5 de la tarde, solo quedaban 19 de los 38 legisladores y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Alondra Fausto, diputada del PRI tuvo que cancelar la sesión, por falta de quórum.