Amplía DIF Jalisco atención con módulo de servicios en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

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Con el propósito de facilitar el acceso a trámites y apoyos en un mismo espacio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco) puso en operación un módulo de servicios en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), orientado a brindar atención integral a personas usuarias y sus familias.

El nuevo módulo ofrece vinculación al programa Acompañar las Ausencias, dirigido a familiares de personas desaparecidas, y gestión de apoyos para la cobertura de gastos funerarios, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el acompañamiento humano en momentos difíciles.

“Nos interesa fortalecer la coordinación interinstitucional; principalmente atendemos a las personas que requieren apoyos para gastos funerarios o traslados de cuerpos”, señaló León Delgadillo Rosas, Subdirector Operativo del DIF Jalisco.

El espacio es atendido por personal de trabajo social que brinda asesoría, orientación y canalización a los servicios correspondientes. En casos que lo requieran, las personas usuarias podrán ser canalizadas a la Casa de Apoyo Jardines de Guadalupe, para pernoctar durante la realización de trámites en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Por su parte, Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, destacó que la instalación del módulo es resultado del diálogo sostenido con madres, padres y colectivos de búsqueda, así como de la colaboración entre dependencias estatales para mejorar la atención.

“Integrar al sistema DIF Jalisco ha sido fundamental, ya que permite que las y los ciudadanos accedan a apoyos sin tener que trasladarse a otros lugares”, afirmó Rivera Martínez.

Previo a su apertura, el personal de Trabajo Social del IJCF recibió capacitación sobre los servicios disponibles y el uso del Sistema Interinstitucional de Canalización a Trabajo Social (SICATS), lo que garantiza una atención más ágil y coordinada.

El módulo del DIF Jalisco en el IJCF brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y permanece en funcionamiento durante vacaciones y días festivos para asegurar apoyo permanente.

Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer una atención integral, cercana y humana a las familias de personas desaparecidas o fallecidas, fortaleciendo la red de apoyo institucional en Jalisco.