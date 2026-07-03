Sospechan que mafia sigue enganchando a menores: desaparecen 6 estudiantes en Guadalajara y Vallarta

Adolescente desaparecido

Las autoridades de Jalisco tienen indicios de que la delincuencia organizada continúa enganchando a menores de edad para reclutarlos en sus filas criminales. En un par de recientes casos, tres alumnos de la Secundaria Técnica 113 en la Colonia Lomas del Paraíso II de Guadalajara, así como otros tres estudiantes del Cecytej plantel Puerto Vallarta, presuntamente desaparecieron tras recibir ofertas de empleo provenientes de grupos de la mafia.

Los alumnos de secundaria ilocalizables desde el pasado 30 de junio son Justhin Enrique Torres Molina, de 15 años, Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14, y Jordan Isaac García Flores, de 13.

Desaparecido en Jalisco

Ellos habrían sido vistos por última vez luego del evento de la secundaria; poco después sus familiares recibieron mensajes de que se habían ido a trabajar a la sierra y que regresarían en tres meses.

Blanca Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, de la Fiscalía de Jalisco, dijo en relación a este caso que “hay un dato de prueba que orienta a que tenían interés en pertenecer a la delincuencia” y que ya se emitió alerta de búsqueda nacional para tratar de dar con el paradero de los tres adolescentes en otros estados.

Desaparecido en Jalisco

En relación con este caso, en redes sociales se anunció una marcha a realizarse durante el sábado 4, para exigir la localización de los tres muchachos.

Se han difundido imágenes en video, en donde se ve a los tres menores de edad acompañados de una persona del sexo masculino, presuntamente mayor de edad, el cual estaría siendo analizado por la autoridad para allegarse más pistas en la búsqueda de los chicos.

DESAPARECIDOS 3 ESTUDIANTES DE PUERTO VALLARTA

José Israel Ramos Mejía, de 17 años; Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14, y Flor Joseline Espinosa Contreras, de 18, desaparecieron el pasado 25 de junio, cuando al parecer se dirigían a su ceremonia de graduación en el Cecytej Plantel Puerto Vallarta, en donde eran alumnos.

Desaparecida en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco ha señalado que las pesquisas del caso están avanzadas pero se sospecha que los estudiantes pueden estar fuera de Jalisco y que pudieron haber sido enganchados mediante una falsa oferta de empleo, para ser reclutados por la mafia.

Desaparecida en Jalisco

Por lo anterior se han emitido alertas y peticiones de colaboración a los estados de Colima y Michoacán.

Desaparecido en Jalisco

MUJER POLICÍA DETENIDA POR DESAPARICIÓN EN VALLARTA

En un caso diferente a los dos antes señalados la Fiscalía de Jalisco detuvo a una agente de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, presuntamente inmiscuida en la desaparición de un hombre a quien se busca desde el 2024.

El desaparecido habría sido detenido por elementos municipales, pero ya no se supo de él ni quedó registro de su arresto en la Comisaría.