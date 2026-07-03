Solicitan que se asigne presupuesto para ampliar servicios de tanatología en Jalisco

Ángel Pimentel, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología, entregó una petición formal a diputados de la Comisión de Salud.

Antes de que el pleno del Congreso local apruebe dos dictámenes que reforman la Ley de Salud del Estado y la Ley de Salud Mental y Adicciones, para crear un capítulo sobre “servicios tanatológicos” en Jalisco, el Colegio de Profesionales de la Psicología solicitó a la diputada de MC, Mónica Magaña, que escuche la opinión técnica de especialistas.

La solicitud la hizo el presidente del Colegio, Ángel Pimentel Pinedo, quien explicó que ellos están a favor de reforzar los servicios de acompañamiento a personas que enfrentan un duelo. Sin embargo, aclaró que no pueden crearse servicios de salud mental sin asignarles un presupuesto específico, si no, los cambios solo quedarían de adorno.

La tanatología es una disciplina que estudia el proceso de la muerte, el duelo y las pérdidas significativas. El objetivo de este servicio es acompañar a las personas y ayudarles a procesar el sufrimiento, encontrar sentido a la vida y lograr una muerte digna.

“El tema es que las iniciativas que se presentaron por el diputado Luis Octavio Vidrio, tienen un problema de fondo muy importante, que es el tema presupuestal. En las dos propuestas de modificación, no se contempla, o se habla de que no hay ninguna implicación presupuestal al hacer estas modificaciones, lo cual es erróneo”, dijo Pimentel.

El entrevistado afirmó que actualmente los servicios de salud pública generales, es decir, los hospitales de primer, segundo y tercer nivel del estado, los hospitales de atención en salud mental, el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (Salme) y al Centro de Atención Integral en Salud Mental (Caisame) -estancia breve y prolongada- están saturados.

Las dos iniciativas a las leyes referidas fueron aprobadas el 28 de junio en la Comisión de Salud, que preside la legisladora Mónica Magaña, en donde las diputadas Candelaria Ochoa y Valeria Ávila, pidieron retirar el tema de la discusión, para un mayor estudio. Sin embargo, se aprobó por mayoría de votos.

Por ello, Ángel Pimentel subrayó que es primordial que se ofrezcan servicios tanatológicos a las familias y personas que lo requieran. Sin embargo, junto con la reforma, deben darse recursos económicos para ampliar los hospitales respectivos.

“No estamos en contra desde el Colegio de Profesionales de la Psicología, que el estado brinde servicios tanatológicos integrales, creo que eso es una deuda que se tiene con la sociedad jalisciense y que sería importante que se cubriera. Estamos en contra de que se legisle desde la creatividad. Yo el día de ayer le entregué a la diputada Mónica Magaña y le dejé copia a todas las diputadas y diputados que forman parte de la Comisión para que integren al Colegio de Profesionales de la Psicología, a la opinión técnica de este tipo de iniciativas que se están presentando”, dijo.

El presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología hizo una petición adicional a la legisladora Mónica Magaña, para que asista a las sesiones del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA), ya que ya son varias las ocasiones en que no asista ni envía a un representante.