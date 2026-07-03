Ante crisis de calidad del agua, legisladora del PVEM avala si se pide un crédito para el SIAPA

Brenda Carrera pidió que se resuelvan también problemas como fugas de la red hidráulica y la cartera vencida del organismo.

Ante una eventual solicitud de un crédito o una asociación público-privada para que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realice obras que solucionen la mala calidad del agua y la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, la diputada del Partido Verde, Brenda Carrera García, expresó su aval a esas opciones.

La legisladora señaló que el gobierno de Jalisco tiene que realizar acciones para atender el agua contaminada que se reciben en miles de hogares y para ello se necesitan recursos económicos.

“Precisamente por eso celebro que el gobierno del estado haya presentado un Plan integral para rescatar al SIAPA, con más de 30 acciones estratégicas y una inversión inicial de 5 mil millones de pesos, como parte de una estrategia superior a los 20 mil millones para modernizar la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad. Quienes hemos estudiado este tema sabemos que reparar la Planta potabilizadora número 1 de Miravalle no es un capricho político, es una necesidad técnica”, expresó.

Brenda Carrera, quien antes militó en Morena y ahora forma parte del PVEM, dijo que el bloque opositor que ha expresado que no está de acuerdo en aprobar un endeudamiento en una ‘bolsa rota’, como le han llamado al SIAPA, criticó a los diputados de Morena, Futuro, PT y Hagamos, si rechazan ya sea la deuda o una asociación con una empresa para realizar obras hidráulicas.

“Ahora quiero dirigirme a quienes anunciaron que votarán en contra. Las diferencias políticas son normales en una democracia. Lo que no es normal es utilizar un problema tan grave como el agua para convertirlo en una herramienta de confrontación política. La pregunta es muy sencilla: ¿Van a ayudar a resolver el problema o solamente van a seguir administrándolo políticamente? Porque una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es oponerse a soluciones técnicas simplemente porque fueron presentadas por un gobierno distinto al que ustedes respaldan”, dijo.

La legisladora representante de Tlajomulco señaló que el SIAPA debe resolver otros problemas como son las fugas de la red de abasto de agua y la amplia cifra de deudores que tiene, de los cuales 35% son empresas, quienes no cumplen con el pago oportuno del servicio de agua.