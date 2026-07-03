Gobierno moderniza Hospital General de Occidente y oficinas del SAMU

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Con el propósito de fortalecer la infraestructura hospitalaria del estado, el Gobierno de Jalisco puso en marcha la tercera etapa de modernización del Hospital General de Occidente (HGO) y las oficinas del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), con una inversión de 240 millones de pesos a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

El proyecto contempla la remodelación del área de terapia intensiva, hospitalización y helipuerto del HGO, así como la renovación integral de las oficinas del SAMU, que serán equipadas con tecnología de punta enlazada al número de emergencias 911. Tras 28 años sin intervenciones mayores, estas acciones permitirán brindar servicios más seguros, eficientes y con mejores condiciones para pacientes y personal de salud.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro anunció además la publicación de un decreto que otorga 386 millones de pesos para continuar con el proceso de basificación del personal médico, de enfermería y operativo con más de seis años de antigüedad, atendiendo una solicitud de las representaciones sindicales del sector.

“Nosotros tenemos que hacer lo que nos toque, hacer lo correcto, invertir en la salud de las y los jaliscienses y hacerlo en todo el estado de Jalisco”, expresó Lemus, quien destacó que la entidad es actualmente la que más recursos propios destina a su sistema de salud en el país.

La modernización del HGO se suma a la entrega de vehículos del SAMU por 430 millones de pesos, la intervención en el Hospital Regional de Tepatitlán, la próxima inauguración del hospital comunitario en Encarnación de Díaz y los proyectos de ampliación y construcción de hospitales civiles en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, en coordinación con la Universidad de Guadalajara.

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Con estas acciones, el Gobierno estatal busca consolidar una red hospitalaria moderna y eficiente que atienda las necesidades de salud de más de 8 millones de habitantes en Jalisco. La estrategia incluye no solo infraestructura, sino también equipamiento y personal capacitado, lo que permitirá responder con mayor rapidez y eficacia a emergencias médicas y a la atención hospitalaria cotidiana.

La apuesta por la salud pública se convierte en un eje central de la administración, al garantizar que los hospitales del estado cuenten con instalaciones dignas y tecnología avanzada. Con ello, Jalisco se posiciona como referente nacional en inversión propia en el sector salud, marcando un precedente en la forma de atender a la población y en la construcción de un sistema sólido y sostenible.