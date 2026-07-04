Guadalajara ofrece una amplia agenda de cursos y actividades para disfrutar el verano

Con una oferta que busca convertir las vacaciones en una oportunidad para aprender, convivir y mantenerse activos, el Gobierno de Guadalajara presentó su programación de cursos y actividades para el Verano 2026, la cual se desarrollará en Comunidades de Cuidados, Centros de Desarrollo Comunitario, unidades deportivas, Academias Municipales, bibliotecas, museos y otros espacios públicos de la ciudad.
La programación reúne talleres, campamentos y actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas, además de opciones enfocadas en ciencia, cocina, movilidad, educación vial y desarrollo socioemocional. El objetivo es ofrecer alternativas seguras para el aprovechamiento del tiempo libre, al tiempo que se fortalecen habilidades y se fomenta la convivencia familiar.
Entre las opciones destaca Verano Aventura 2026, organizado por COMUDE Guadalajara, que promoverá la activación física y la recreación en diversas unidades deportivas del municipio. También regresará la Biciescuela, donde niñas, niños y adolescentes podrán aprender a andar en bicicleta o perfeccionar su técnica, además de conocer las reglas de convivencia vial y los derechos de las personas ciclistas.
Las Academias Municipales impartirán cursos de cocina, pintura, dibujo, danza, francés, elaboración de títeres, bisutería, arteterapia, peinado y pasta flexible, mientras que la Dirección de Cultura Guadalajara ofrecerá talleres gratuitos en 30 sedes, entre bibliotecas, centros culturales, escuelas de música, museos y teatros, con disciplinas como ilustración digital, hip-hop, alfarería, estampa botánica, danzón, música y baile.
A esta oferta se suman las actividades en las Comunidades de Cuidados de Tetlán, Oblatos, Barranca de Huentitán y La Industrial, así como el programa Verano Divertido del Sistema DIF Guadalajara, que llevará cursos gastronómicos, deportivos, artísticos y recreativos a los Centros de Desarrollo Comunitario para personas de todas las edades.
Datos
- Comunidades de Cuidados
- Tetlán: actividades iniciadas el 29 de junio.
- Barranca de Huentitán: talleres de gastronomía infantil, ciencia y baile.
- Oblatos y La Industrial: del 6 de julio con talleres de arte, manejo de emociones, cuentacuentos, juegos cooperativos, destreza y campamentos comunitarios.
- Verano Aventura 2026 (COMUDE Guadalajara)
- Fechas: del 13 de julio al 7 de agosto.
- Actividades deportivas y recreativas en unidades deportivas municipales.
- Biciescuela
- Fechas: del 3 de julio al 28 de agosto.
- Dirigida a niñas, niños y adolescentes de 3 a 16 años.
- Academias Municipales
- Fechas: del 20 de julio al 7 de agosto.
- Talleres de cocina, pintura, dibujo, danza, francés, títeres, bisutería, arteterapia, peinado y pasta flexible.
- Sistema DIF Guadalajara – Verano Divertido
- Fechas: del 27 de julio al 21 de agosto.
- Actividades gastronómicas, deportivas, artísticas, recreativas y de desarrollo personal.
- Dirección de Cultura Guadalajara
- Fechas: del 13 de julio al 21 de agosto.
- Talleres gratuitos en 30 sedes distribuidas en bibliotecas, centros culturales, museos, teatros y escuelas de música.
- La información sobre sedes, horarios, requisitos de inscripción y contactos estará disponible en cada una de las dependencias organizadoras