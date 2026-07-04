Guadalajara ofrece una amplia agenda de cursos y actividades para disfrutar el verano

Con una oferta que busca convertir las vacaciones en una oportunidad para aprender, convivir y mantenerse activos, el Gobierno de Guadalajara presentó su programación de cursos y actividades para el Verano 2026, la cual se desarrollará en Comunidades de Cuidados, Centros de Desarrollo Comunitario, unidades deportivas, Academias Municipales, bibliotecas, museos y otros espacios públicos de la ciudad.

Cursos de verano

La programación reúne talleres, campamentos y actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas, además de opciones enfocadas en ciencia, cocina, movilidad, educación vial y desarrollo socioemocional. El objetivo es ofrecer alternativas seguras para el aprovechamiento del tiempo libre, al tiempo que se fortalecen habilidades y se fomenta la convivencia familiar.

Entre las opciones destaca Verano Aventura 2026, organizado por COMUDE Guadalajara, que promoverá la activación física y la recreación en diversas unidades deportivas del municipio. También regresará la Biciescuela, donde niñas, niños y adolescentes podrán aprender a andar en bicicleta o perfeccionar su técnica, además de conocer las reglas de convivencia vial y los derechos de las personas ciclistas.

Cursos de verano

Las Academias Municipales impartirán cursos de cocina, pintura, dibujo, danza, francés, elaboración de títeres, bisutería, arteterapia, peinado y pasta flexible, mientras que la Dirección de Cultura Guadalajara ofrecerá talleres gratuitos en 30 sedes, entre bibliotecas, centros culturales, escuelas de música, museos y teatros, con disciplinas como ilustración digital, hip-hop, alfarería, estampa botánica, danzón, música y baile.

A esta oferta se suman las actividades en las Comunidades de Cuidados de Tetlán, Oblatos, Barranca de Huentitán y La Industrial, así como el programa Verano Divertido del Sistema DIF Guadalajara, que llevará cursos gastronómicos, deportivos, artísticos y recreativos a los Centros de Desarrollo Comunitario para personas de todas las edades.

Cursos de verano

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