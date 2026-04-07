Caravanas de salud brindan atención médica gratuita en colonias de Tlaquepaque

Las Caravanas de Salud y Esperanza continúan su recorrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población, particularmente en zonas con mayores necesidades.

Durante una visita a la colonia El Vergel, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, supervisó la atención que se brinda mediante una Unidad Móvil, donde se ofrecen consultas de medicina general, servicios de laboratorio, farmacia, atención dental y optometría.

La alcaldesa señaló que estas acciones buscan facilitar el acceso a la salud al llevar los servicios directamente a las comunidades.

De acuerdo con el gobierno municipal, para el mes de abril ya se cuenta con un calendario de visitas que incluye colonias como Artesanos, Ojo de Agua, Juan de la Barrera, El Tapatío, Las Liebres I y II, Solidaridad, San Martín de las Flores, Los Amiales, Emiliano Zapata y Potrero El Sauz.

El servicio se brinda de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. En promedio, se realizan alrededor de 100 atenciones diarias.

Para acceder a estos servicios es necesario contar con la Tarjeta Bienestar, la cual puede tramitarse el mismo día presentando identificación oficial y comprobante de domicilio en el municipio; en el caso de menores de edad, se solicita la CURP.