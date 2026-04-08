Arranca nueva etapa de rehabilitación vial en Lomas de San Agustín, Tlajomulco

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inició nuevas etapas de rehabilitación vial en la colonia Lomas de San Agustín, como parte de una intervención urbana en el corredor López Mateos que busca atender rezagos en infraestructura y servicios.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez informó que los trabajos avanzan por etapas para completar la recuperación de distintas vialidades en la zona.

“Se recuperó la calle La Pedrera, esta de Loma Real, y venimos a anunciar que vamos por el siguiente tramo de Loma Real para terminarla por completo y así seguir cerrando polígonos de reconstrucción […] Decirles que hemos podido en el municipio tener un presupuesto con justicia social, un presupuesto que pueda llegar a todas las zonas del municipio y, sobre todo, donde más se necesita. Lomas de San Agustín tenía muchos pendientes, lo sigue teniendo, pero vamos avanzando, vamos avanzando poco a poquito”, señaló.

Las obras contemplan una inversión de 19.4 millones de pesos e incluyen la reconstrucción integral de vialidades, renovación de redes de agua potable y drenaje, instalación de cajas de válvulas, así como empedrado tradicional con huellas de concreto, además de cruces peatonales y esquinas incluyentes.

El director de Construcción de Obra Pública, Víctor Ramírez Reyes, detalló que parte de los recursos se destinaron a mejorar la infraestructura hidráulica y la movilidad en la zona.

“Se hizo una inversión de 10.4 millones solo en esta vialidad, con la cual se renovaron líneas de drenaje y de agua potable, además de construir cajas de válvulas nuevas que no existían, lo que permite un mejor control y distribución. También se reconstruyeron los pavimentos, conservando el empedrado tradicional e incorporando huellas de concreto que mejoran la movilidad, así como esquinas incluyentes y cruces peatonales”, explicó.

Las autoridades informaron que ya concluyeron los trabajos en Camino a La Pedrera y que se pondrá en marcha una nueva etapa sobre la calle Loma Real, con el objetivo de completar polígonos de intervención urbana en esta zona del municipio.

De manera paralela, se anunció la instalación de un módulo de la Procuraduría Social que brindará servicios gratuitos a la población. El subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales, Osvaldo Carreón, indicó que se ofrecerán trámites del Registro Civil, asesoría jurídica y acompañamiento en procesos legales.

“Traemos servicios de registro civil, correcciones de actas administrativas y judiciales, así como el otorgamiento gratuito de actas de nacimiento, de defunción y acompañamiento en juicios como divorcios, alimentos e intestados. También se brindará acceso a la tarjeta del seguro ‘Yo Jalisco’, para atención en más de 600 centros de salud en el estado, además de la certificación de primaria y secundaria mediante un solo examen”, explicó.

Entre los servicios disponibles se encuentran asesoría en materia civil, mercantil y familiar, certificación educativa básica, acceso a servicios de salud y, de manera próxima, servicios notariales sin costo.