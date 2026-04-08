Masculinidad, fe y polémica: el “Fearless Congress 2026” llega a Guadalajara sin respaldo gubernamental

En tiempos donde conceptos como “hombres de alto valor” y nuevas narrativas sobre la masculinidad circulan con fuerza en redes sociales, eventos como el Masculinidades Fearless Congress 2026 no pasan desapercibidos. Más que un congreso, sus organizadores lo presentan como un movimiento: un espacio de sanación, espiritualidad y reconstrucción personal dirigido principalmente a hombres.

Bajo el lema “un camino para recuperar el corazón del hombre”, Fearless plantea que existe un “ataque a la masculinidad” y propone responder a ello con retiros, talleres y ahora un evento masivo que promete reunir a miles de personas. Según su propia narrativa, el congreso nace incluso de una inspiración divina, lo que refuerza su enfoque espiritual y religioso.

El evento, que se llevará a cabo en el Santuario de los Mártires Mexicanos, ha sido anunciado como “el congreso de masculinidad más grande de Latinoamérica”, con la expectativa de congregar hasta 10 mil asistentes entre hombres y mujeres.

Sin embargo, la conversación pública no ha girado únicamente en torno a su contenido, sino también a su legitimidad y posibles respaldos institucionales. Tanto el gobierno de Zapopan como el de Guadalajara han salido a deslindarse, aclarando que no tienen relación alguna con la organización, patrocinio o desarrollo del evento.

Este distanciamiento oficial no es menor. En un contexto donde las discusiones sobre género son cada vez más sensibles, cualquier iniciativa que aborde la masculinidad desde una óptica específica —y más aún, religiosa— tiende a polarizar. Para algunos, propuestas como Fearless representan una oportunidad de reflexión y crecimiento personal; para otros, pueden reforzar visiones tradicionales que ya están siendo cuestionadas.

Lo interesante es que el fenómeno no ocurre en el vacío. La popularidad de discursos sobre “masculinidad fuerte”, “liderazgo masculino” o “alto valor” en plataformas digitales ha creado un terreno fértil para este tipo de encuentros. Fearless parece capitalizar esa conversación, pero llevándola del algoritmo al espacio físico, y sumándole un componente espiritual que lo diferencia de otros movimientos más vinculados al coaching o al emprendimiento.

La pregunta de fondo no es solo qué es Fearless, sino por qué conecta con tantas personas. Tal vez la respuesta esté menos en la polémica y más en la necesidad —real o percibida— de replantear qué significa ser hombre hoy.