Guadalajara aprueba reglas de operación de “Listas y Listos para la Escuela 2026”

El Gobierno de Guadalajara aprobó las reglas de operación del programa “Listas y Listos para la Escuela 2026”, con el objetivo de asegurar que estudiantes de educación básica cuenten con los insumos necesarios para el próximo ciclo escolar.

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La estrategia, que se implementa en coordinación con el Gobierno del Estado mediante el esquema Listo Jalisco, beneficiará a 180 mil 219 alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del municipio.

Como parte del programa, se entregarán paquetes escolares con útiles, mochilas, uniformes completos y calzado, con un valor aproximado de 2 mil pesos por estudiante. Este apoyo busca aliviar la carga económica de las familias tapatías y contribuir a reducir las brechas de desigualdad.

Para su operación en 2026 se requiere una inversión superior a los 288 millones de pesos, de los cuales el Ayuntamiento aportará 144 millones 200 mil pesos, equivalente al 50 por ciento del total. El resto será cubierto por el Gobierno estatal.

La administración encabezada por Verónica Delgadillo asignará estos recursos a través de la Coordinación General de Combate a la Desigualdad, instancia responsable de la implementación, seguimiento y correcta ejecución del programa.

Con la aprobación de sus reglas de operación, “Listas y Listos para la Escuela” avanza conforme al calendario previsto, con el fin de garantizar la entrega oportuna de los apoyos antes del inicio del ciclo escolar y fortalecer la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas.

Este esfuerzo se complementa con el programa Escuelas con Corazón, que impulsa mejoras en la infraestructura educativa mediante la instalación de luminarias, rehabilitación de espacios y dotación de equipo tecnológico como computadoras, cámaras de seguridad y proyectores.