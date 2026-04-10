Jalisco reduce desapariciones en primer trimestre de 2026 y mejora localización de personas

Durante el primer trimestre de 2026, Jalisco registró una disminución sostenida en el número de desapariciones, de acuerdo con datos de la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Entre enero y marzo se contabilizaron 522 casos, lo que representa una reducción de 16.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, y de 52.8 por ciento respecto a 2019. Esta tendencia a la baja ha sido constante en los últimos años, reflejando una disminución progresiva en la incidencia del delito.

A la par, el estado alcanzó su mayor nivel de localización para un primer trimestre desde 2019. Con corte al 31 de marzo de 2026, se confirmó la localización de 306 personas, equivalente a un 58.6 por ciento del total de reportes, cifra que supera en 8.3 puntos porcentuales la registrada en 2025.

Tan solo en marzo de 2026 se reportaron 237 desapariciones, lo que representa una disminución de 25.7 por ciento frente al mismo mes del año anterior. De estos casos, 163 ocurrieron durante ese mes, con una baja de 15.1 por ciento respecto a marzo de 2025 y de 50.6 por ciento en comparación con marzo de 2019.

En conjunto, los datos muestran una mejora en la capacidad institucional para la localización de personas reportadas como desaparecidas. No obstante, las autoridades subrayan que el reto persiste, ya que cada caso representa una urgencia que requiere atención inmediata, investigación y seguimiento.

El Gobierno de Jalisco reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas se mantiene como una prioridad permanente, por lo que continuará fortaleciendo la coordinación entre instituciones y las capacidades operativas para dar con el paradero de quienes aún no han sido localizados y brindar atención a sus familias.

Tendencia a la baja

Las cifras históricas del primer trimestre muestran una reducción constante en el número de desapariciones:

2019: 1,107 personas

2020: 1,042 personas

2021: 927 personas

2022: 835 personas

2023: 725 personas

2024: 668 personas

2025: 628 personas

2026: 522 personas

En cuanto al porcentaje de localización, también se observa una mejora progresiva:

2019: 47.4%

2020: 46.5%

2021: 47.5%

2022: 43.1%

2023: 39%

2024: 47.9%

2025: 50.3%

2026: 58.6%

Fuente: Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.