Conmemoran en San Martín de las Flores aniversario luctuoso de Emiliano Zapata

En San Martín de las Flores se realizó una ceremonia por el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, donde la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, subrayó la vigencia de su legado y su relación con las luchas actuales por la tierra y los derechos.

Durante el acto, realizado el pasado viernes al pie de la efigie del líder revolucionario, se recordó que Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la Hacienda de Chinameca, en Morelos, tras una emboscada ordenada por el coronel Jesús Guajardo.

La alcaldesa afirmó que, a más de un siglo de su muerte, sus ideales continúan presentes. “Lejos de apagar su movimiento, su asesinato fortaleció un mensaje que hoy sigue vivo en nuestras comunidades”, expresó.

En la ceremonia también se destacó la historia de San Martín de las Flores, cuyos orígenes se remontan a civilizaciones prehispánicas y cuya fundación formal data de 1547. El poblado se integró a San Pedro Tlaquepaque en 1883.

Pérez Segura hizo referencia al “fundo legal” otorgado en el siglo XVI y a los procesos agrarios posteriores a la Revolución Mexicana, que derivaron en la creación del ejido en 1924, como parte de la restitución de tierras.

Asimismo, se mencionó la presencia de vestigios arqueológicos en la zona que datan de hasta 400 años antes de Cristo.

La presidenta municipal señaló que su administración mantiene una visión alineada con los principios de transformación social impulsados a nivel nacional, encabezados actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y anteriormente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Seguimos en la lucha por el reconocimiento de la propiedad y acompañamos a este pueblo ancestral en su camino, porque como decía Zapata, la tierra debe volver a quienes la trabajan con sus manos”, concluyó.

El acto cerró con un llamado a preservar la memoria histórica y a continuar con los ideales de justicia y equidad asociados a la lucha zapatista.