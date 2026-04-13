En Tequila hay gobernabilidad y el Congreso no debe intervenir: Miguel de la Rosa

Miguel de la Rosa, coordinador parlamentario de Morena.

Ante la polarización existente entre el grupo de ediles que apoya a la presidenta municipal interina de Tequila, Marisol Rodríguez Rivera, y otro grupo de cinco regidoras y regidores que quieren destituirla y nombrar en su lugar al síndico, Fernando Contreras Salazar, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa Figueroa, pidió a las partes sentarse a dialogar, llegar a acuerdos para la atención de los servicios públicos y cumplir esos acuerdos.

La semana anterior, seis ediles y el síndico Fernando Contreras Salazar convocaron a una sesión de Cabildo extraordinaria, para quitar a Marisol Rodríguez Rivera. Sin embargo, la sesión no se llevó a cabo, por falta de quórum, ya que solo acudieron cinco de los 11 regidores del Ayuntamiento.

“A partir ya de este intento, que creo que fue desafortunado, lo que deberían hacer los regidores de Tequila -lo digo respetuosamente- sería reunirse, dialogar y construir acuerdos para que resuelven las necesidades de la población de Tequila y no estar trabando el trabajo del Ayuntamiento, en procesos de disputa del poder desde algunos regidores y colocando esta disputa del poder como la prioridad”, aseveró.

Pese a las diferencias expresadas entre los dos grupos de regidores, el legislador De la Rosa afirmó que por el momento el Congreso local no debe intervenir en el gobierno de Tequila.

“No. Yo creo que no hay necesidad. Me parece que el que solo cinco regidores hayan asistido a la sesión. No sabemos siquiera si los cinco estaban de acuerdo con la destitución, pero si los seis que no fueron, evidentemente, no asistieron porque no estaban conformes con el orden del día que les propusieron algunos de los compañeros regidores convocantes. Yo creo que, si seis no asistieron y de los cinco que sí fueron, no sabemos cuál es el sentido de si están o no a favor de la permanencia de la presidenta. Yo creo que hay condiciones de mayoría en apoyo a la presidenta y hay gobernabilidad”, subrayó.

A Marisol Rodríguez la eligieron como presidenta municipal interina, el 8 de febrero, tras la captura del alcalde morenista Diego Rivera Navarro, por su participación en una red de extorsión, vinculada al crimen organizado.