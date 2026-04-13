Jalisco va por su título 25 en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Jalisco se declara listo para defender su hegemonía en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, con el objetivo de conquistar su título consecutivo número 25 y reafirmarse como la principal potencia deportiva juvenil del país.

En esta edición, el estado no solo competirá, sino que también fungirá como subsede del 18 de abril al 24 de mayo, albergando disciplinas clave como atletismo, ciclismo, tiro deportivo, polo acuático, hockey sobre pasto, skateboarding, pentatlón moderno y boliche.

La delegación jalisciense estará integrada por 2 mil 313 atletas, provenientes de 45 municipios —273 de ellos del interior del estado—, quienes participarán en 26 disciplinas. Este amplio representativo refleja el alcance del modelo deportivo estatal y su capacidad para formar talento en todo el territorio.

Fernando Ortega Ramos, Director General del CODE Jalisco, subrayó que la meta del título 25 representa un momento histórico: “Vamos por la 25; es una meta fundamental que refleja casi un cuarto de siglo siendo líderes y consolidando un modelo integral de desarrollo deportivo”.

Por su parte, Carlos González Cisneros destacó que el estado cuenta con una generación sobresaliente de atletas, con una proyección de alcanzar al menos 422 medallas de oro. Jalisco es, hasta ahora, la única entidad en la historia de la competencia que ha superado las 400 preseas doradas.

La justa nacional, que tendrá como sede principal a Puebla del 15 de abril al 2 de junio, también contará con subsedes en Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán.

En voz de Salvador Chávez, el constante nivel de exigencia ha sido clave en el éxito del estado: la competencia con otras entidades impulsa a los atletas jaliscienses a prepararse cada vez mejor y a mantener viva la motivación de representar a su estado.

Jalisco llega a esta edición tras un histórico 2025, en el que rompió su propio récord con 481 medallas de oro, sumando un total de mil 74 preseas. Este antecedente refuerza las expectativas para 2026, año en el que la competencia celebra su 30 aniversario.

Con infraestructura, experiencia organizativa y una sólida base de talento, Jalisco busca no solo ser sede de excelencia, sino también consolidarse una vez más como protagonista absoluto de la Olimpiada Nacional.

Entre las y los atletas a seguir destacan Mia y Lia Cueva, Orlando Mantilla, Ximena Carrillo, Mariana Sánchez, Etan Nuño, Fausto Esparza, Paola del Real, Kendra Duany, Miranda Graña, Fernanda García y Suri Cueva.