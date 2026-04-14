Tlaquepaque registra alta afluencia turística en Semana Santa y Pascua

San Pedro Tlaquepaque registró una afluencia aproximada de 150 mil visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, lo que generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos.

El secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura, Juan David García Camarena, señaló que el municipio mantiene su atractivo turístico por su oferta cultural, gastronómica y artesanal, así como por la posibilidad de recorrer sus espacios a pie.

Entre los sitios visitados se encuentran el Museo Regional de la Cerámica, el Museo Nacional de la Cerámica y el Museo del Perfume, además de restaurantes, galerías y talleres artesanales. El funcionario destacó que la actividad turística en el municipio está vinculada a su identidad cultural y a eventos que se realizan a lo largo del año.

“Tlaquepaque juega un papel fundamental como destino turístico, gracias a su riqueza cultural y tradicional, al talento de nuestros artesanos y a eventos emblemáticos como el Día de Muertos o la temporada decembrina. De cara a eventos internacionales como el Mundial, no será la excepción: estaremos a la altura de un destino de nivel mundial”, subrayó.

El gobierno municipal informó que el destino continúa posicionándose como uno de los puntos de interés dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara para visitantes nacionales e internacionales.