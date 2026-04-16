Sobrevivientes de las explosiones de 1992 recordarán a fallecidos al cumplirse el 34 aniversario

La tragedia de 1992 le quitó la vida a 225 personas, al explotar 10 kilómetros de colectores.

Las personas lesionadas del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara, hicieron un llamado al gobernador Pablo Lemus, para que cumpla su compromiso y asigne recursos económicos al Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (Fiass), que otorga una pensión mensual a los sobrevivientes y que hoy está descapitalizado.

Actualmente 50 personas integran el Fideicomiso. Dos integrantes han fallecido en la actual gestión de Pablo Lemus.

Sonia Solórzano Romo, quien sufrió lesiones severas hace casi 34 años, cuando viajaba a bordo del transporte público al momento que explotó el colector, forma parte del Colectivo de Víctimas del 22 de Abril de 1992, y explicó que el Fondo de Apoyo, solo tiene dinero para pagar las pensiones hasta el próximo mes de agosto.

A seis días del 34 aniversario de la tragedia que le arrebató la vida a 225 personas, Sonia Solórzano espera que el próximo día 22 de abril, el gobierno de Jalisco anuncie el apoyo económico para garantizar la viabilidad del Fideicomiso.

“La petición que le estamos haciendo al gobierno del estado el día de hoy, es que el Fideicomiso…se oye fuerte, pero ya nada más tenemos para cubrir los gastos hasta el mes de agosto. El mes de septiembre ya no tenemos ni para pagar servicios médicos, ni la mensualidad que se aporta a los lesionados. Le estamos solicitando al gobierno del estado nos ayude, sabemos que hay un compromiso con las víctimas y el gobernador nos dijo que estaba con nosotros”, subrayó.

El próximo miércoles 22 de abril, los sobrevivientes de la tragedia del sector Reforma, realizarán una misa para recordar a quienes perdieron la vida en 1992 y a quienes han fallecido de entonces a la fecha.

Sonia Solórzano señaló que espera que los ciudadanos recuerden la tragedia para que no vuelva a repetirse.

“Se llevará a cabo una conmemoración eucarística en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Gante 631, esquina con Gabino Barreda, mejor conocida como la Capilla 22 de Abril, misma que será este 22 de abril 2026 a las 10 de la mañana. Esperamos que nos puedan dar el acompañamiento ese día, a los 34 años de las explosiones”, enfatizó.

Hasta ahora, han confirmado su presencia el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, la presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez y autoridades del Hospital de Zoquipan. El gobernador Pablo Lemus no acudirá a la conmemoración y del Gobierno de Guadalajara no han informado si acudirá o no la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.