Buscan prevenir trata de personas, explotación laboral y trabajo infantil ante la realización del Mundial 2026

Participantes en el foro para prevenir trata de personas, explotación laboral y trabajo infantil

Para garantizar condiciones de trabajo digno y prevenir la explotación laboral, el trabajo infantil y conductas incluso delictivas como la trata de personas, ante la llegada del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco (STyPS) realizó un foro tripartita sobre derechos laborales.

“El encuentro reunió a representantes del sector público, empresarial y organismos internacionales para definir una ruta de acción que permita fortalecer la protección de las personas trabajadoras, en un contexto de mayor dinamismo económico y generación de empleo”, señaló en un comunicado la STyPS.

Durante el foro “se analizaron los principales retos del mercado laboral en Jalisco, así como la necesidad de prevenir riesgos como la trata de personas, la explotación laboral y el trabajo infantil, en especial, ante eventos de alto impacto internacional”.

El secretario General del Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, participó en el encuentro y destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y organismos internacionales.

“Desde Jalisco agradecemos la participación de la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en México, a la organización Partners of the America en México por sumarse a esta agenda para colaborar en la construcción de estrategias conjuntas (…), y por supuesto, a nuestro gobernador, Pablo Lemus, que nos ha instruido tejer alianzas donde podamos fortalecer, sumar capacidades, compartir experiencias donde tengamos una coordinación y una participación tripartita”, manifestó Zamora Zamora.

En su turno, Ricardo Barbosa Ascensio, titular de la STyPS, subrayó que es una prioridad el garantizar condiciones laborales seguras para la actual administración estatal.

“Además de atender la informalidad y el trabajo infantil, es prioritario fortalecer la seguridad en el empleo, entendida desde lo básico, que las personas trabajadoras estén afiliadas al Seguro Social y que exista un entorno laboral seguro que proteja frente a riesgos y accidentes de trabajo”, añadió Barbosa Ascensio.

El foro incluyó tres paneles enfocados en empleo, cumplimiento legal y prevención de riesgos y participaron especialistas, empresas, sindicatos y organismos internacionales.

La consejera Laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, Simone Jackson, señaló que el Mundial de Futbol es una oportunidad para demostrar que el crecimiento económico puede ir de la mano con la inclusión y el respeto a los derechos laborales.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Diana Berenice Vargas Salomón, recalcó la necesidad de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos de explotación laboral, garantizando su desarrollo en condiciones seguras.

También se agregó que con este ejercicio, el Gobierno de Jalisco avanza en la construcción de una agenda laboral preventiva que permita aprovechar las oportunidades del Mundial 2026 con crecimiento económico, inclusión y trabajo digno.

Se habló además de que habrá supervisión extra en zonas turísticas como Chapala y Puerto Vallarta.