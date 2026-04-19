Eligen a Jesús Becerra como líder de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU)

Jesús Becerra es líder del SUTUdeG desde 2016 y recibió 45 votos a favor y uno en contra.

Jesús Becerra Santiago, líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue elegido como secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), que afilia a más de 50 gremios de universidades del país.

La elección se realizó en la asamblea nacional realizada en Boca del Río, Veracruz, en una de las sedes de la Universidad Veracruzana (UV), con la participación de 52 secretarios generales de sindicatos de trabajadores académicos y universitarios.

En su discurso tras la elección, Becerra Santiago, hizo un llamado a los representantes sindicales de las universidades, para luchar por mejoras salariales para los trabajadores universitarios. ”Si normalizamos la precariedad, la incertidumbre y el desgaste dejaremos de ser una organización de lucha para convertirnos en una organización de resignación, sostengo que la CONTU, nació para mucho más que eso”, subrayó.

Luego de rendir protesta, el nuevo secretario general, alertó de la preocupante situación laboral. “El salario mínimo ya alcanzó prácticamente al 70 u 80% de los trabajadores administrativos, incluso también a algunas categorías académicas, dejó de ser un problema de trabajadores administrativos, es decir, el salario mínimo ya es un problema también de algunas categorías académicas”.

Por ello, insistió en que se debe fortalecer el dialogo con las autoridades federales y seguir en constantes reuniones con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para tratar el presupuesto y salarios de los trabajadores universitarios.

El actual secretario general del SUTUdeG, presentó un plan de trabajo enfocado en modificar la estrategia de la Confederación frente a las políticas y presupuestos que el gobierno federal destina a la educación superior. Dijo que las universidades públicas estatales operan con subsidios inferiores a la inflación, indicó que la ausencia de crecimiento presupuestal genera incertidumbre laboral y repercute en las prestaciones de los trabajadores y docentes universitarios.

Manifestó que los sindicatos universitarios tienen una convicción compartida. El trabajo universitario merece dignidad y sus causas deben ser defendidas con seriedad. Aseveró que la unidad no es un discurso, es una tarea, para ello llamó a los agremiados a no acostumbrarse a que el salario no alcance.” No podemos normalizar la incertidumbre, no podemos aceptar los riesgos a la salud física y mental como si fueran parte de parte natural del trabajo”.

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) agrupa a 103 sindicatos universitarios (académicos y administrativos) en todo México.

Becerra Santiago aseguró a los asistentes que “la CONTU será una organización que conduzca, que sirva a todas y todos los dirigentes que siempre estarán acompañados en sus respectivas negociaciones salariales, sus problemáticas diarias, juntos, coordinados, unidos y mano a mano encontraremos las mejores soluciones y por supuesto salarios dignos para todos trabajadores universitarios en México”.

El compromiso es claro, la CONTU deberá tener una intervención directa en los espacios de la toma de decisiones, ser un actor político clave a nivel nacional, con el reconocimiento que debe darles la ANUIES, el Poder Ejecutivo y el Legislativo federal, así como todos los Congresos locales, por ello, el proyecto establece una transición en nuestro rol como organización; el objetivo es pasar de un ente que únicamente acompaña a los sindicatos a una que genera información, proporciona herramientas legales y diseños estrategias conjuntas para negociaciones salariales de cada representación local.

Jesús Becerra es contador público egresado de la UdeG y tiene una maestría en Estrategia y Comunicación Política. Desde 2016 dirige el SUTUdeG y actualmente es regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara.