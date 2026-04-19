Restablecen en Tlajomulco pago del predial tras fallas en sistemas

El gobierno de Tlajomulco informó que ya se encuentra habilitado el pago del impuesto predial en todas sus modalidades de forma presencial, como parte del proceso de estabilización de los sistemas municipales.

La administración municipal indicó que se mantiene vigente un acuerdo administrativo impulsado por el alcalde, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, mediante el cual no se aplican multas, recargos ni actualizaciones desde el 17 de marzo y hasta que se restablezca por completo la operación de los sistemas.

El gobierno local señaló que los beneficios fiscales y descuentos continúan vigentes, y que los pagos pueden realizarse a través de los medios disponibles, priorizando la atención a contribuyentes.

De manera paralela, el municipio mantiene la operación presencial en distintas áreas mientras avanza la normalización de trámites, entre ellas licencias de giro, construcción, inspección y vigilancia, movilidad, administración de tianguis, servicios de agua potable y expediente ciudadano.

En cuanto a la constancia de no adeudo, se informó que el trámite incluye la consulta del estado de cuenta del predial, el pago de adeudos en caso de existir, la validación de datos del contribuyente y del inmueble, así como la solicitud y seguimiento del documento en ventanilla.

El gobierno municipal indicó que continuará con el proceso de estabilización de sus sistemas y la atención de servicios administrativos.