Vinculan a estadounidense por quemar el Bosque de La Primavera

Acusado de incendio en La Primavera

Acusado por el delito de ecocidio, quedó preso en el Reclusorio de Puente Grande, un estadounidense detenido en flagrancia tras presuntamente iniciar un incendio en el Bosque de la Primavera.

John Frederick “N” fue arrestado por elementos de la Policía de Zapopan, y luego de quedar a disposición del Ministerio Público, fue imputado por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios de la Fiscalía de Jalisco.

El pasado 11 de abril, los agentes de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detectaron una columna de humo en la zona de La Venta del Astillero, sobre la carretera Guadalajara-Tepic.

“Al arribar al punto, dentro del Bosque de la Primavera, los oficiales sorprendieron en flagrancia al hombre —de origen estadounidense— luego de provocar el incendio. Al momento de su detención, le fueron asegurados dos encendedores", indicó la Fiscalía del Estado.

El extranjero fue imputado y traslado a Puente Grande; ya en el juzgado, optó por la duplicidad del término constitucional. Posteriormente, al valorar los datos de prueba ofrecidos, el juez lo vinculó a proceso por el delito de ecocidio.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, se le dictó la prisión preventiva por un periodo de seis meses, mientras avanza su proceso hacia una sentencia.