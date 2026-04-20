Actualizan a policías sobre Informe Policial Homologado y Cadena de Custodia

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Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal policial, inició en la Universidad Policial de Jalisco (UniPol) la capacitación teórico–práctica especializada sobre el correcto llenado del Informe Policial Homologado (IPH) y la Cadena de Custodia.

El programa se realizó gracias a una alianza histórica entre cinco instituciones: Coordinación General Estratégica de Seguridad, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Fiscalía del Estado de Jalisco, Procuraduría Social y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

La primera etapa contempla a 175 elementos de instituciones estatales, municipales y federales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y posteriormente se ampliará a las 12 regiones de Jalisco.

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Roberto Alarcón Estrada, Titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, destacó que la capacitación combina teoría y práctica, reforzando conocimientos y llevándolos al terreno operativo:

“Hablar del Informe Policial Homologado y de la Cadena de Custodia es hablar del mundo del trabajo operativo donde se conecta con la justicia. No basta con actuar, es indispensable registrar correctamente cada hecho, cada indicio y cada actuación”.

El Coordinador subrayó que el IPH traduce la actuación policial en elementos útiles para la investigación y el proceso judicial, y que la capacitación busca generar criterios comunes entre policías, fiscales, peritos y jueces.

Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Estatal, celebró el reforzamiento de la formación:

“Ustedes son el primer contacto con los hechos y una actuación al momento de documentar y resguardar marca el rumbo del proceso penal”.

Las y los policías inscritos serán replicadores de este conocimiento, evaluando que la capacitación tenga un impacto real en el campo. El objetivo es lograr informes más sólidos, integraciones consistentes y resoluciones firmes conforme a la ley, fortaleciendo la impartición de justicia en Jalisco.