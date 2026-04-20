Puerto Vallarta se consolida como referente de turismo deportivo con su séptimo maratón

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Con una ruta renovada en los Arcos del Malecón, el Maratón Puerto Vallarta 2026 reunió a más de 3 mil corredores de 24 países, fortaleciendo el posicionamiento de Jalisco en el mapa atlético mundial.

En la prueba principal de 42 kilómetros, los atletas mexicanos dominaron el podio: Rubén Chávez, de Guanajuato, obtuvo el primer lugar en la rama varonil, mientras que Micaela Rayo, de Morelos, se consagró campeona en la rama femenil. El segundo sitio masculino fue para Stephen Ndege, de Kenia, y el tercero para Everardo Moreno; en la rama femenil, el segundo lugar correspondió a Carolina Jebiwot Keptoo y el tercero a Emma Leticia Joya Estrada. En la categoría libre de 18 a 39 años, Yuko Iriguchi, de Japón, se llevó el primer lugar.

El Medio Maratón también definió a sus campeones: Jorge Alberto Moreno Cortez triunfó en la rama varonil y Brenda Jazmín Martínez Rodríguez lideró la femenil.

La ruta, avalada por World Athletics y la AIMS, permitió a los participantes buscar marcas clasificatorias para eventos internacionales como el Maratón de Boston. El recorrido incluyó puntos icónicos como Marina Vallarta y la zona del aeropuerto, resaltando los atractivos turísticos y la infraestructura de servicios del destino jalisciense.

“Tuvimos una excelente participación. Es una muestra clara de que Puerto Vallarta tiene un turismo deportivo bastante importante”, señaló Humberto Muñoz Vargas, Director del Maratón Puerto Vallarta.

Para la ejecución del evento se instalaron 700 vallas, con un operativo de seguridad que incluyó seis ambulancias, 300 paramédicos y 200 voluntarios. Los servicios al corredor y la ubicación estratégica de la meta reforzaron la imagen institucional de Jalisco ante el turismo nacional y extranjero.

La agenda atlética en el destino continuará el 6 de diciembre con la segunda edición del Medio Maratón Puerto Vallarta, mientras que la octava edición del maratón completo está programada para abril del próximo año.