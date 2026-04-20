Ratifica Pablo Lemus liderazgo empresarial de COPARMEX Jalisco

. “Centrémonos en nuestros objetivos, no permitamos que el ruido político contamine la visión y el desarrollo de nuestro estado”, afirmó el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Luis Arturo Beas Gutiérrez asumió la Presidencia de COPARMEX Jalisco para el periodo 2026-2028, en sucesión de Raúl Flores López, durante un acto encabezado por Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, y con la presencia de Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX.

En el marco del encuentro Punto Empresarial 2026, Lemus Navarro refrendó la cooperación con el sector empresarial, destacando que Jalisco se consolida como motor económico nacional con récord en la actividad económica, crecimiento 14 veces superior al promedio nacional y el quinto lugar en exportaciones.

El mandatario entregó el premio a la Trascendencia Empresarial “Carlos Gutiérrez Nieto” a Luis Aranguren Tréllez, Presidente Ejecutivo y CEO de Grupo Arancia, corporativo líder en alimentos y productos de cuidado personal.

Durante su intervención, Lemus subrayó proyectos estratégicos como una Planta de Ciclo Combinado, un plan hídrico para garantizar suministro por 30 años y la ampliación de la Carretera a Chapala, además de refrendar apoyo a micro y pequeñas empresas y reconocer la labor de las universidades.

Raúl Flores López, presidente saliente, destacó la solidez institucional y la coordinación con el Gobierno del Estado, mientras que Luis Arturo Beas Gutiérrez, en su primer discurso, enfatizó la importancia de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para consolidar un Jalisco con más inversión, empleo y confianza.

El galardonado Luis Aranguren Tréllez llamó a trabajar por un Jalisco y un México en paz, fomentando la unidad y la equidad social.

El encuentro reafirmó la importancia del diálogo social y la colaboración estratégica entre gobierno, sector empresarial y sociedad, consolidando a Jalisco como referente nacional en desarrollo económico.