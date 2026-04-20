Promueven ante el IEPC una solicitud de revocación de mandato para Verónica Delgadillo

La petición ya se presentó ante el IEPC y tiene el respaldo del senador Carlos Lomelí, así como de legisladores del PT.

Debido a que no se atienden problemas básicos como el agua potable y la seguridad, sobre todo en las colonias del oriente de la ciudad, Hugo Lupercio, habitante del distrito 9, presentó una solicitud ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que se realice un ejercicio de revocación de mandato a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

La petición ya se presentó ante el organismo electoral, por lo que ahora lo que sigue es que el IEPC revise la petición y la apruebe. Lo que seguiría después es que se habilite la aplicación digital para recabar firmas. Se requiere reunir 3% del total del padrón, que equivale a 40 mil rúbricas.

Esta petición tiene el respaldo de legisladores locales y federales, regidores y el senador Carlos Lomelí, de Morena y del Partido del Trabajo.

Hugo Lupercio únicamente se presentó como vecino del distrito 9 y en menos de un minuto argumentó el por qué Verónica Delgadillo debe someterse a la revocación de mandato.

“Esta revocación de mandato se hace porque los ciudadanos de Guadalajara, las 478 colonias que tiene registradas estamos hartos, ya estamos hartos de no ser atendidos, de que nos jueguen el dedo en la boca nomás. Muy puntuales para hacernos los cobros del predial, en multas, pero para hacer una reparación, algo que sea para el ciudadano, nunca”, explicó.

Los diputados Itzul Barrera, de Morena, y Leonardo Almaguer, del PT, informaron que ellos van a presentar dos iniciativas para cambiar la ley y quitar el catálogo de causales que se exige para que proceda la revocación de mandato.

“Una es para las causales que tienen que ver, de por qué puedes pedir la revocación de mandato, porque como está ahorita la ley en Jalisco, te dice que no solo es recabar las firmas, tienes que llevar pruebas, como un juicio hagan de cuenta, como un juicio tiene que ir la persona que está siendo revocada ya sea gobernador o presidentes municipales, tiene derecho de audiencia y después de eso, se da la consulta a ver si es vinculante o no”, dijo.

El líder estatal del PT, José Luis Sánchez, planteó que para 2027 se pida la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus.