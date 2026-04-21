Área de Inteligencia de Policía de Jalisco va vs lugares donde se almacenan y fabrican máquinas tragamonedas

Máquinas tragamonedas. Gobierno estatal lanza campaña y anuncia que se intensificarán operativos vs lugares donde operan "maquinitas"

“Lo que empieza con una moneda puede convertirse en una adicción. La ludopatía no distingue edades y puede afectar su salud emocional, su comportamiento y su entorno”, señala el spot preventivo que forma parte de una campaña de información y sensibilización lanzada por la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ), sobre los riesgos que representa el uso de las máquinas tragamonedas.

La estrategia, según se informó, está basada en dos ejes: la difusión de contenidos de concientización a través de redes sociales, e intensificar operativos coordinados, entre los tres niveles de gobierno, para clausurar, desmantelar y sancionar a los negocios que utilicen estos aparatos.

El video del spot preventivo destaca que el uso de las tragamonedas se da tanto en personas adultas como menores de edad, con un alto riesgo de generar dependencia.

“Para muchas niñas, niños y jóvenes esto parece un juego, un momento de diversión, algo sin importancia, pero no lo es. Las máquinas tragamonedas están diseñadas para enganchar, para que quieran intentarlo una y otra vez”, explica el mensaje.

🎰 Prevenir la ludopatía es proteger a la niñez 🎰



⚖️ En Jalisco @SSeguridadJal refuerza acciones para detectar y retirar máquinas tragamonedas, además de impulsar la prevención en escuelas y entornos digitales.



📑 Si detectas un “minicasino”, denuncia de forma anónima al 089. pic.twitter.com/Bd5P6Ji641 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 21, 2026

IRÁN TAMBIÉN VS LUGARES DONDE FABRICAN Y ALMACENAN “MAQUINITAS”

“Las tragamonedas operan de manera clandestina en comercios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, desde tiendas de abarrotes, papelerías y locales de comida, hasta negocios dedicados exclusivamente a su explotación, conocidos como ‘minicasinos’”, reconoció la SSJ.

Además, hace unos días el secretario de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, anunció que se preparaba un diagnóstico para ajustar la estrategia de combate a la operación de estos dispositivos, y que trabajaban de forma coordinada con la Policía Metropolitana.

El mando estatal informó que también se estaba trabajando con el Área de Inteligencia para localizar lugares en se donde se almacenan y fabrican máquinas tragamonedas, e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima, al 089, cualquier información sobre esos sitios.

Dijo que detrás de su operación podrían estar células de la delincuencia organizada, y que su operación implica un delito federal.

“Es un delito que afecta en varios aspectos a la sociedad, de manera transversal tiene riesgos a la economía y de igual manera a la salud mental de las personas”, agregó Juan Pablo Hernández.

FALTA UNA FIRMA

Los gobiernos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá ya alinearon sus reglamentos para prohibir de manera estricta la operación de máquinas tragamonedas; sin embargo, todavía está pendiente la firma de un convenio de colaboración entre estado y municipios, lo que daría a las instituciones más herramientas para hacer frente a los “minicasinos”.