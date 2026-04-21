Brigada Forense del IJCF atenderá a familias de desaparecidos en Ameca

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Con el objetivo de ofrecer un servicio cercano, humano y profesional, la Brigada Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) dará atención a familias de personas desaparecidas mediante entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN en el municipio de Ameca.

La brigada se instalará en la Casa de la Cultura de Ameca, ubicada en calle Gutiérrez #7, colonia Centro, los días 23, 24 y 25 de abril de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

El IJCF recomienda a las familias solicitar cita previa vía telefónica o WhatsApp al número 33-1411-2215, con el fin de agilizar y ordenar la atención, ya que el proceso tiene una duración aproximada de dos horas por familia.

La Brigada Forense en Ameca atenderá a familias de municipios de la Región Valle, integrada por Ahualulco de Mercado, Amatitán, El Arenal, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Tala, Tequila y Teuchitlán.

El servicio es gratuito y no es requisito haber presentado denuncia por desaparición ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. Durante la atención, el personal del Instituto recabará información sobre el hecho de desaparición y características individuales de la persona buscada —como estatura, cicatrices, tatuajes, prótesis o piezas dentales— mediante una entrevista contextual. Posteriormente, se realizará la toma de muestras de ADN a integrantes del núcleo familiar, lo que permitirá cotejar perfiles genéticos con la base de datos de Personas Fallecidas Sin Identificar.

Los requisitos para recibir atención son presentar una identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de menores de edad, deberán llevar la CURP. También es necesario proporcionar fotografías de la persona desaparecida que permitan apreciar sus características.