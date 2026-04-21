Diputados del PAN presentan Agenda Legislativa para una segunda etapa de trabajo

Aquí aparecen tres legisladores del PAN y su líder, Juan Pablo Colín.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Jalisco presentó su Agenda Legislativa, para la segunda etapa de la 64 Legislatura, esto, tras el cambio en la coordinación parlamentaria que ahora dirige Julio Hurtado Luna, en lugar de la diputada Claudia Murguía Torres.

El tema central de la Agenda de los diputados del PAN será el de atender a las familias jaliscienses y los cinco legisladores buscarán tener mayor cercanía con la población.

En la presentación, estuvo presente el líder estatal del PAN, Juan Pablo Colín, quien anunció el inicio de una segunda etapa con la presentación de su Agenda Legislativa en el Congreso del Estado.

”Esto no tiene que ver con temas ideológicos solamente respecto de que se pueda estigmatizar al PAN con alguna idea política. No. ¿No queremos que a nuestra familia le vaya mejor económicamente?, ¿no queremos que nuestra familia esté cuidada, que los infantes estén cuidados y protegidos desde la norma y estén cuidados también en las escuelas y en el hogar?, ¿no queremos tener un sistema de salud digno que cuide a nuestra familia?, entonces, el tema central para el PAN va a ser la familia jalisciense y hoy nos vamos a centrar también en ello”, dijo Colín.

Los cinco legisladores que integran la bancada del PAN van a abordar también en su agenda temas sobre la inseguridad y reformas que mejoren las condiciones económicas de los hogares.

El diputado Julio Hurtado Luna, nuevo coordinador legislativo de Acción Nacional señaló que la familia siempre ha sido un tema del mayor interés para el PAN.

“Nosotros queremos ser muy claros en cuál será la prioridad y cuál será el discurso que vamos a imprimir y a eso se debe esta presentación de cuál será el eje central que, tampoco, en estricto sentido, no es novedad ¿por qué? porque esa ha sido la agenda del PAN. Lo que estoy diciendo es que este será el eje en el que nos centraremos con mayor intensidad y que habremos de abocar todos nuestros esfuerzos”, dijo Julio Hurtado.

En el tema económico, el diputado César Madrigal Díaz cuestionó la suficiencia de los programas actuales dirigidos a apoyar a las familias, particularmente a las madres cuidadoras y a los emprendedores.

Criticó el nivel de recursos destinados a fortalecer la economía familiar en el estado. El gobierno de Jalisco gasta apenas 167 millones de pesos a programas de economía familiar, lo que debería incrementarse hasta llegar por lo menos a los mil millones de pesos.

A la rueda de prensa no acudió la diputada Claudia Murguía. Sin embargo, Juan Pablo Colín y el legislador Julio Hurtado, rechazaron que haya divisiones internas entre los diputados panistas.