Guadalajara

Los sorprendió la Guardia Nacional en la colonia El Arenal; en Tlaquepaque arrestaron a motociclista que llevaba casi medio centenar de balas y 2 cargadores para “cuerno de chivo”

Abren proceso en Puente Grande a 3 detenidos en Lagos de Moreno con arsenal y droga

Por Lino González Corona
Capturado en Lagos de Moreno

Por ser detenidos en posesión de un par de fusiles, seis cargadores, 299 balas, 49 envoltorios con 600 gramos de marihuana, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas, tres hombres identificados como Jonathan “N”, Daniel “N” y Marcos “N” deberán estar en Puente Grande bajo prisión preventiva oficiosa, vinculados a proceso por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

El trío fue arrestado por agentes de la Guardia Nacional que realizaban uno de sus recorridos de vigilancia, cuando observaron a las tres personas evidentemente armadas a bordo de una camioneta en la colonia El Arenal, del municipio de Lagos de Moreno.

Capturado en Lagos de Moreno

Al ser revisados y encontrárseles todo lo ya señalado, los tres fueron entregados al Ministerio Público Federal, de donde se les envió ante un juez especializado que les dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de referencia.

El juzgador les impuso como medida cautelar la prisión preventiva por lo que dure el proceso.

Capturado en Lagos de Moreno

ATRAPAN A MOTOCICLISTA CON CARGADORES PARA “CUERNO DE CHIVO” Y MEDIO CENTENAR DE BALAS

Oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque detuvieron a Jesús “N” cuando conducía una motocicleta en calles de la Colonia Parques de Tlaquepaque, en el municipio referido, y le aseguraron una maleta tipo “mariconera”, dos cargadores para fusil AK-47 o “cuerno de chivo”, además de 47 tiros útiles de diversos calibres.

Iba en motocicleta con cargadores y balas

Jesús “N” también fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR en Jalisco, quien lo remitió a un juez y ahora deberá permanecer preso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, el tiempo que dure su proceso por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detenido en Tlaquepaque llevaba balas de diferentes calibres

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