Abren proceso en Puente Grande a 3 detenidos en Lagos de Moreno con arsenal y droga

Capturado en Lagos de Moreno

Por ser detenidos en posesión de un par de fusiles, seis cargadores, 299 balas, 49 envoltorios con 600 gramos de marihuana, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas, tres hombres identificados como Jonathan “N”, Daniel “N” y Marcos “N” deberán estar en Puente Grande bajo prisión preventiva oficiosa, vinculados a proceso por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

El trío fue arrestado por agentes de la Guardia Nacional que realizaban uno de sus recorridos de vigilancia, cuando observaron a las tres personas evidentemente armadas a bordo de una camioneta en la colonia El Arenal, del municipio de Lagos de Moreno.

Capturado en Lagos de Moreno

Al ser revisados y encontrárseles todo lo ya señalado, los tres fueron entregados al Ministerio Público Federal, de donde se les envió ante un juez especializado que les dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de referencia.

El juzgador les impuso como medida cautelar la prisión preventiva por lo que dure el proceso.

Capturado en Lagos de Moreno

ATRAPAN A MOTOCICLISTA CON CARGADORES PARA “CUERNO DE CHIVO” Y MEDIO CENTENAR DE BALAS

Oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque detuvieron a Jesús “N” cuando conducía una motocicleta en calles de la Colonia Parques de Tlaquepaque, en el municipio referido, y le aseguraron una maleta tipo “mariconera”, dos cargadores para fusil AK-47 o “cuerno de chivo”, además de 47 tiros útiles de diversos calibres.

Iba en motocicleta con cargadores y balas

Jesús “N” también fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR en Jalisco, quien lo remitió a un juez y ahora deberá permanecer preso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, el tiempo que dure su proceso por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.