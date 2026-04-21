Nahuales, misterio e identidad: Celestino celebra su estreno mundial en el FICG 41

La edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) será escenario del estreno mundial de Celestino, una propuesta cinematográfica que promete sumergir al espectador en un universo donde el suspenso, el surrealismo y la espiritualidad convergen en una experiencia inquietante y profundamente simbólica.

Celestino (Cortesía)

Dirigida por el artista belga Hans Bryssinck, radicado en México desde hace más de una década, la cinta nace de las experiencias, sensaciones y encuentros que el realizador ha vivido en el país. El resultado es una obra que dialoga con temas como el nahualismo, la identidad sexual, la figura del intruso y las múltiples capas de la percepción.

La historia sigue a Iván, un periodista extranjero que decide tomar un año sabático en México. Todo cambia cuando encuentra la cartera del escritor Celestino Pérez. Fascinado por el hallazgo, Iván inicia una búsqueda que lo conduce hasta Tianguistengo, donde se encuentra la misteriosa casa del autor. Ahí descubrirá un espacio tan extraño como familiar, mientras intenta desentrañar quién fue realmente Celestino y qué fuerzas parecen seguir habitando ese lugar.

Celestino (Cortesía)

Más que construir un misterio tradicional, Bryssinck apuesta por la ambigüedad como motor narrativo.

“Mi larga experiencia como extranjero en México influyó profundamente en el enfoque de la película respecto a la ambigüedad. En lugar de crear un misterio que resolver, busqué dar lugar a múltiples interpretaciones y mantener la incertidumbre hasta el final. Buscaba un tono que fuera retorcido y extraño. Lo que aprendí del nahualismo es justamente que una persona al mismo tiempo puede ser otro ser, cuando el nahual está ahí metido”, compartió el director.

Celestino también destaca por su sólida producción internacional con fuerte presencia mexicana: el 80% del equipo está conformado por profesionales nacionales, encabezados por el productor belga Gert Verboven, de Mountain View.

En el elenco sobresale Jonathan Capdevielle en el papel protagónico, acompañado por un poderoso ensamble conformado por Evangelina Martínez, Martha Claudia Moreno, Sandra Celedón y Kerygma Flores. Ellas interpretan a la familia de Celestino Pérez: un núcleo femenino que ha construido un hogar marcado por tradiciones profundas, secretos heredados y silencios que pesan más que las palabras.

Celestino (Cortesía)

La película competirá dentro del Premio Mezcal, una de las secciones más importantes del festival, reafirmando su apuesta por el cine arriesgado y autoral.

Funciones de Celestino en el FICG 41:

Martes 21 de abril – Cineteca FICG

– Cineteca FICG Miércoles 22 de abril – Cinépolis Centro Magno

– Cinépolis Centro Magno Jueves 23 de abril – Cinépolis Galerías Guadalajara

Con Celestino, el FICG suma a su programación una obra hipnótica que explora los límites entre lo humano y lo animal, entre lo visible y lo oculto, entre la razón y aquello que se resiste a ser explicado. Una película para perderse en sus sombras.