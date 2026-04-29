Alerta atmosférica en Zapopan y Guadalajara por incendio en la zona de Technology Park; suspenden clases en turno vespertino

Debido a un incendio en un vertedero ubicado en la zona de Technology Park, en Zapopan, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), informa que emitió una Emergencia Atmosférica en ese municipio y lo extendió a Guadalajara, para salvaguardar a la población.

La medida se ha considerado para los puntos conocidos como El Triángulo, San Juan de Ocotán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro y La Tuzania, la medida se amplía a Colli Urbano, Miramar, Paraísos del Colli, Ciudad del Sol, Chapalita, Ladrón de Guevara, Colinas de San Javier, Colonia Americana y Del Fresno.

“En apego a los protocolos establecidos por el Gobierno del Estado para salvaguardar la salud de la comunidad educativa, se determinó suspender las clases presenciales en el turno vespertino de los planteles de todos los niveles educativos a cargo de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), ubicados en las zonas señaladas”, informó SEMADET.

Agregó que la Emergencia Atmosférica estará activa hasta que el incendio se apague en su totalidad, y se confirme la ausencia de humo en la zona por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El incendio se registra en un predio de 850 por 850 metros, donde se consumen residuos vegetales, pastizal, basura y plásticos.

Por ello continúan las labores de combate y control con la participación de 15 oficiales del OPD Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, y de las direcciones de Parques y Jardines y Pavimentos, así como oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, operando con seis pipas y motobombas para la atención del incidente.

La Emergencia Atmosférica se aplicó inicialmente este lunes, a las 7:00 horas, en el municipio de Zapopan, donde se detectó presencia de humo, mediante la modelación de la pluma contaminante, además de registrarse condiciones ambientales que representaban un riesgo para la salud de la población.

Debido a que el siniestro continuaba, se determinó unas horas después, extender la medida en las zonas de Guadalajara ya descritas.

RECOMENDACIONES DURANTE EMERGENCIA ATMOSFÉRICA

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), recomienda quedarse en casa y no transitar por la zona de riesgo hasta que sea desactivada la contingencia; mantener a niñas, niños y personas mayores con enfermedades respiratorias vigilados, evitar fumar, usar cubrebocas, no cocinar con leña o carbón, reducir el uso de vehículos, cerrar puertas y ventanas, y en caso de contar con aire acondicionado, poner en modo recirculación, así como no usar pirotecnia y no automedicarse.

Además, la Línea Salud Jalisco queda disponible para orientar a la población y emitir recomendaciones preventivas en el número 33-3823-3220 las 24 horas del día, mientras que los Centros de Salud de las zonas afectadas mantienen vigilancia epidemiológica.

La calidad del aire se puede consultar en tiempo real a través de la cuenta de X @AireySaludAMG, en el sitio https://aire.jalisco.gob.mx/ (https://aire.jalisco.gob.mx/), y mediante la aplicación Jalisco Alerta, disponible para dispositivos Android e iOS.