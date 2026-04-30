Hacen llamado al gobierno federal a que regulen tarifas y condiciones de servicio a 35 rutas de la periferia

Celenia Contreras, Alejandra Giadans, José Luis Tostado y Gaby Cárdenas, integrantes del grupo parlamentario de MC en Jalisco.

La bancada de MC en el Congreso de Jalisco hizo un llamado al gobierno federal, en concreto al Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que regulen las tarifas y las condiciones en que dan el servicio al público, 35 rutas que trabajan con una concesión federal en las periferias de la ciudad.

Se calcula que 35 rutas dan el servicio de transporte en los corredores de la carretera a Colotlán, carretera a Chapala, carretera a Saltillo y carretera a Nogales. Las tarifas al público son de entre 15, 18 y hasta 30 pesos. No tienen descuento de 50% para estudiantes ni para personas de la tercera edad y tampoco reciben el pago con tarjeta electrónica, aseveró la diputada de MC, Alejandra Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso.

“Por eso desde aquí hacemos un llamado a la federación. Es momento de asumir con mucha corresponsabilidad y de corregir lo que hoy está afectando la vida de miles de jaliscienses. Vamos a exigir con firmeza que se atienda esta situación de manera inmediata, porque garantizar un transporte seguro, digno y eficiente, no es un favor, es una obligación”, precisó Giadans.

Las 35 rutas con permisos otorgados por el gobierno federal transportan a diario a alrededor de 300 mil personas. Sin embargo, no hay supervisión de la SICT sobre este servicio que, además, se presta con unidades viejas y en mal estado físico-mecánico.

La tarifa debería ser similar a las rutas locales, esto es, cobrar 11 pesos, con descuentos a grupos preferenciales.

Por su parte, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, criticó la propuesta hecha por diputadas de Futuro y Morena y del legislador del PT, Leonardo Almaguer, de “estatizar” el transporte público en la ciudad.

La calificó como una “ocurrencia” sin que los legisladores hayan presentado un plan financiero del costo que el gobierno de Jalisco debería asumir si toma el control del servicio de transporte urbano.

“Lo que ellos están presentando es una propuesta sin sustento, no hay hoja de ruta, no hay un plan financiero, no hay un costo estimado de lo que representaría su transición. Para nosotros las rutas federales son un desastre. Son las peores evaluadas en el país y en el estado. Esas 35 rutas lo hacen en condiciones deplorables, sin pago electrónico, sin GPS, sin video vigilancia y sin subsidio”, subrayó Cárdenas.

Las rutas federales circulan por los ingresos carreteros en los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Juanacatlán.