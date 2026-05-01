Le piden al Instituto Jalisciense de Vivienda que extinga deudas de afectados de 22 de Abril

Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador parlamentario de Morena en Jalisco.

Han pasado ya 34 años de la tragedia que les arrebató la vida a 225 personas por las explosiones del sector Reforma, ocurridas el 22 de abril de 1992.

Muchos habitantes ya olvidaron esa fecha. Algunos no habían nacido cuando estallaron más de diez kilómetros del colector intermedio oriente que corría por las calles de 20 de Noviembre y Gante, en Analco.

Sin embargo, a quienes no se lee olvida que algunos damnificados tienen adeudos, luego de que se quedaron sin casa y contrajeron créditos para tener un departamento donde habitar, por la colonia Batallón de San Patricio (en la zona del zoológico), es al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).

En la sesión del Congreso más reciente, el diputado de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, relató que aún hay familias que tienen adeudos que se han vuelto impagables y la petición es que el gobierno de Jalisco ya condone esas deudas, como un acto humanitario.

Hace algunos años, el Congreso local logró la quita de esa deuda, pero todavía quedaron familias con adeudos, expuso De la Rosa.

“Por alguna razón jurídica extraña, hay un conjunto de familias que recibieron vivienda -motivo de estos créditos- que no fueron incluidos en la extinción de dichas deudas y que hoy el Ijalvi les requiere por montos de estos créditos hipotecarios, cantidades cercanas a un millón 200 mil pesos”, advirtió el legislador.

Es algo asombroso que esos créditos obtenidos en 1993, hace 33 años, aún sigan vigentes, subrayó Miguel de la Rosa, quien pidió que se atienda este reclamo.

“Como una familia que vive una tragedia, que quizás perdió ahí a integrantes de su propio núcleo, y luego pierde su vivienda -el patrimonio-, para compensarlo recibe una vivienda alternativa, desafortunadamente se les otorga en condición de crédito hipotecario, luego este Congreso se pronuncia a los años, por la extinción de dichos créditos, y sin embargo, hay familias que quedaron excluidas de dicho beneficio”, relató.

En concreto, el legislador le pidió al Ijalvi que revise los casos, que sus deudas sean extinguidas y se les libere el derecho a su propiedad, en forma plena.

“Es un acto de justicia para esas familias afectadas por las explosiones”, finalizó el diputado local.