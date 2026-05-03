Buscan reforma a la Ley del Ipejal para obligar a que se difundan inversiones con 30 días de anticipación

Oficinas centrales del Ipejal, en la calle Magisterio.

Ante la historia de saqueo y de inversiones fraudulentas hechas en el pasado por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Ipejal.

Se trata de que las decisiones sobre las inversiones en fondos de riesgo y en cualquier otro proyecto o negocio inmobiliario, se conozcan con 30 días de anticipación para que los afiliados las conozcan.

La propuesta la hizo el legislador de Morena en la sesión más reciente del Congreso del Estado.

“En concreto, que cada vez que el Instituto de Pensiones de Jalisco vaya a determinar un proyecto de inversión, de compra, o de gasto, que ponga en riesgo el Fondo de Pensiones, se pueda publicitar con 30 días de anticipación a la celebración del acto jurídico, que se pueda dar a conocer a los ciudadanos en general, pero en particular a quienes tenemos nuestra condición de trabajadores”, explicó.

Miguel de la Rosa precisó en su propuesta de reforma a la Ley del Ipejal, que el proyecto o inversión que pretenda concretarse, tiene que incluir dictámenes técnicos y análisis financiero de riesgos.

Agregó que si este requisito hubiera estado vigente cuando se hicieron inversiones en las empresas Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Abengoa, el Ipejal no hubiera perdido tantos cientos de millones de pesos.

“Que de a conocer el proyecto de contrato que pretenda suscribir. Que acompañe a dicho proyecto, los dictámenes técnicos y financieros y, cuando menos, que también haga público el análisis financiero de riesgos. Imagínense que si está disposición hubiera estado vigente al momento que suscribieron contratos de inversión, como el de la empresa TMM, el Instituto de Pensiones se hubiera ahorrado más de mil 500 millones de pesos”, aseveró.

En esta Legislatura, hay otras dos reformas presentadas por la diputada Candelaria Ochoa, para reformar al Ipejal, sin embargo, no han sido dictaminadas.