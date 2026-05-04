La propuesta para “estatizar” el transporte debe abrirse al debate público, advirtió Carlos Lomelí

Si el gobierno da el servicio, podría compararse con otras rutas que operen las empresas, dijo.

Antes de descalificar la propuesta de estatizar el transporte público en Jalisco, se debe abrir una discusión sobre el tema y no cerrar el debate como lo pretende el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, aseveró el senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños.

En la rueda de prensa semanal de Morena, el representante popular precisó que se tiene que hacer un análisis financiero del gasto que supondría que el gobierno de Jalisco asuma el servicio de rutas urbanas que hoy están a cargo de particulares.

El senador Carlos Lomelí afirmó que una opción es que esa estatización del servicio de transporte, pueda hacerse en forma paulatina, haciéndose cargo el gobierno de Jalisco de algunas rutas, mejorar el servicio y compararlo con la atención que dan las rutas que prestan empresas particulares.

“Yo creo que hay que hacer un análisis profundo. Primeramente ver cómo están nuestras finanzas, empezar y hacer una revisión de que rutas se pueden ir estatizando, con un buen servicio, con una gran diferenciación y ver, hacer un análisis de sí verdaderamente corresponde a Jalisco tener un transporte estatizado, mixto o que continúen los concesionarios. Esto es cuestión de un análisis”, dijo.

Lomelí subrayó que Diego Monraz habla más como empresario transportista, en lugar de asumir su función como secretario de Transporte. Por eso, descalifica la iniciativa que presentaron la semana pasada en el Congreso, legisladores de Morena, Futuro y PT.

“Lo que más bien quiso decir (Diego Monraz) y ahí entro yo como el ‘super portero’ es, ‘no nos quiten el negocio, si estamos robando a gusto, cómo, espérenme’, porque vaya que tiene fama el amigo de ser centavero”, expresó.

El senador jalisciense precisó que el gobierno de Jalisco entregará alrededor de 1, 200 millones de pesos en subsidio a empresas de transporte y ese recurso podría utilizarse en todo caso, para prestar el servicio en forma directa, mediante la creación de una empresa pública de transporte.