Piden que Contraloría Estatal presente resultados de investigación sobre ex asesora del SIAPA

La diputada local, Marta Arizmendi, pide que se den a conocer resultados de la investigación.

Las investigaciones que haga la Contraloría Estatal sobre la ex asesora Ely Castro, deben profundizarse y darse a conocer en forma pronta, advirtió la legisladora de Morena, Marta Arizmendi, quien pedirá resultados de esas indagatorias, que incluyen también a la Fiscalía Anticorrupción del estado.

La ex conductora de televisión no solo cobró como asesora del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en 2025, con un sueldo de más de 70 mil pesos, sino que también estuvo en la nómina de la Secretaría de Hacienda Pública, en el sexenio de Enrique Alfaro, en 2019, y en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSSA), entre 2023 y 2024, con el mismo sueldo, sin acreditar alguna licenciatura.

Por ello, la legisladora señaló que debe modificarse la ley para exigir que quien sea asesor, compruebe tener estudios mínimos de licenciatura.

“Solicitariamos por supuesto muy atentamente a la Contraloría, que de seguimiento a este tema, pero sí quiero ser muy enfática y justo por eso presenté una iniciativa que va dirigido a ese tema, para que en cualquier institución pública del gobierno estatal o gobiernos municipales, se les exija a los funcionarios públicos que tengan licenciatura, maestría, o carrera afín a los puestos que van a estar desempeñando”, explicó.

Por su parte, el senador Carlos Lomelí Bolaños añadió que Ely Castro solo acreditó estudios de secundaria, por lo que en forma evidente, no tenía el perfil para tener un empleo como asesora jurídica de la Secretaría de Hacienda, o asesora en un organismo técnico, como lo es el SIAPA.

“Sacan a este personaje de (la nómina) del SIAPA, le dicen ‘tranquila’, yo no se qué le deben, no se de qué tamaño es el compromiso y si es de este sexenio o del otro, pero la sacan del SIAPA y hasta donde dicen las notas periodísticas se encuentra cobrando no se si 40 mil 0 70 mil pesos en el Sistema Estatal Tributario, de asesora juridica, con estudios de secundaria”, señaló.

La diputada Marta Arizmendi advirtió que el nuevo director general del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, debe comparecer ante el pleno del Congreso y explicar cómo se van a ejercer los mil millones de pesos de recursos adicionales para mejorar la calidad del agua en este 2026. Dijo que no deben tomarse recursos de ese gasto extra, para el pago de alrededor de 20 millones de pesos que debe el SIAPA en laudos laborales a 71 ex trabajadores del organismo público.