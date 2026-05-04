Uber lanza opción para que usuarias viajen con conductoras en Guadalajara

La plataforma de movilidad Uber anunció el lanzamiento de Uber Mujeres, una nueva opción que permitirá a usuarias elegir viajes con conductoras, y que comienza a desplegarse esta semana en Guadalajara como parte de una implementación gradual en cinco ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey, Los Cabos y Cancún.

La llegada de esta función responde a una demanda sostenida por parte de mujeres usuarias, quienes durante años han solicitado alternativas que les brinden mayor sensación de seguridad en sus traslados, especialmente en un contexto marcado por preocupaciones crecientes en materia de movilidad y violencia de género. En ese sentido, Uber Mujeres se presenta como una respuesta directa a una necesidad ampliamente expresada dentro y fuera de la plataforma.

La herramienta surge como una evolución de “Ellas”, función disponible desde 2020 que permite a conductoras aceptar únicamente viajes con mujeres. Ahora, con Uber Mujeres, la compañía amplía esta lógica para que también sean las usuarias quienes puedan decidir, desde la app, viajar con una conductora.

“Uber Mujeres es resultado de nuestro compromiso de largo plazo para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma”, señaló Cecilia Román, gerente de Comunicación de la empresa, al destacar que la movilidad es un elemento clave para el acceso a oportunidades y el desarrollo personal.

La nueva opción ofrece distintas formas de uso para adaptarse a las necesidades de cada viaje. Por un lado, permite configurar preferencias dentro de la aplicación para priorizar la asignación de conductoras en cada solicitud; además, brinda la posibilidad de programar viajes con anticipación mediante la herramienta Uber Reserve; y también contempla la opción de solicitar un viaje inmediato con conductora disponible, en un horario que va de las 5:00 a las 23:00 horas. En caso de que no haya una conductora cercana o el tiempo de espera sea mayor, la app ofrecerá alternativas a la usuaria para decidir cómo proceder.

Durante los próximos días, las usuarias en Guadalajara recibirán más información a través de correo electrónico y notificaciones dentro de la aplicación. Para utilizar la función, será necesario realizar una confirmación de género la primera vez, tras una identificación inicial basada en un modelo de inferencia con inteligencia artificial.

Desde la compañía subrayan que este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y la personalización del servicio. “Si mejoramos nuestra plataforma para las mujeres, la mejoramos para todas las personas”, concluyó Román.

Con Uber Mujeres, la empresa busca ampliar las opciones de movilidad con un enfoque centrado en la confianza, la autonomía y la posibilidad de que más mujeres se desplacen bajo sus propios términos en distintas ciudades de México.