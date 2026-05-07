Reportan estables a tres agentes de la Fiscalía de Jalisco atacados a tiros

Cuando regresaban de inspeccionar un terreno, una agente del Ministerio Público y dos policías de investigación fueron atacados con disparos de arma de fuego; el carro en el que viajaban quedó con más de 20 impactos, pero afortunadamente, se reporta que los tres elementos se encuentran estables y eran atendidos en un hospital particular.

Los agentes agredidos pertenecen al área de Protocolo Alba, dedicada a la investigación de desaparición de mujeres niñas y adultas.

El ataque se registró después del mediodía de este jueves, en la localidad de La Venta del Astillero, municipio de Zapopan, en la calle Juan Gil Preciado cerca del cruce con la Carretera a Nogales, en donde los tripulantes de un carro Aveo de color negro, abrieron fuego en contra de la unidad en la que se trasladaban los elementos de la Fiscalía.

🔴 Así se escucharon las detonaciones durante el enfrentamiento entre agentes de la Fiscalía de Jalisco y sujetos armados que dejó 3 agentes heridos.



📹 (Cortesía para MVS Noticias Jalisco) pic.twitter.com/cgFtBBEJBi — MVS Noticias Jalisco (@mvs_jalisco) May 7, 2026

Uno de los policías de investigación resultó herido en la mano izquierda y en el cuello, aunque al parecer esta última lesión sólo fue en sedal; el otro de sus compañeros sufrió impactos en mandíbula y brazos, mientras que la agente del Ministerio Público tuvo heridas en clavícula y en cuello, aunque al parecer esta última también fue de rozón.