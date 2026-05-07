Realizarán actividades el Día de la inteligencia artificial y Ciencia de Datos en CUGuadalajara

Día de la inteligencia artificial y ciencia de datos en CUGuadalajara

El Centro Universitario de Guadalajara (CUGuadalajara) reveló que realizarán actividades por el Día de la inteligencia artificial y ciencia de datos. Afirmaron que esta jornada académica reunirá a empresas líderes globales y a la comunidad universitaria para reflexionar sobre el presente y futuro de estas tecnologías.

El rector del centro educativo, Alberto Castellanos Gutiérrez, informó que la actividad se llevará a cabo el próximo martes 12 de mayo, de 9:00 a 17:00 horas, en el auditorio Silvano Barba, con acceso gratuito y abierto a todo público.

“Estamos frente a una revolución tecnológica que no sólo modifica herramientas, sino también habilidades, profesiones y trayectorias laborales. Hoy también necesitamos avanzar hacia una alfabetización en IA para comprender su uso responsable y aprovecharla”, puntualizó Castellanos Gutiérrez.

El rector explicó que el programa incluye conferencias, paneles y talleres con la participación de las empresas Nvidia, IBM, Google, Oracle e Intel, lo que permitirá a estudiantes y académicos acercarse a las tendencias y demandas actuales del sector.

“Lo que queremos enfatizar es el compromiso del centro universitario de trabajar en estas nuevas tendencias tecnológicas y cómo incorporarlas a nuestra labor docente”, enfatizó el secretario académico del centro educativo, José Alberto Becerra Santiago.

El coordinador de la licenciatura en Inteligencia artificial y ciencia de datos, José Ángel Domínguez Ramírez, detalló que el evento surge para fortalecer la vinculación entre academia e industria, y promover espacios de diálogo y de formación.

El evento no requiere registro previo y está dirigido tanto a estudiantes de toda la red universitaria como al público interesado.

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